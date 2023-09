"UVEO BIH EKOLOŠKI DUŠANOV ZAKONIK ZA SVAKOG KO PRLJA" Ćuta za Kurir: Nekim političarima daleko je i Žarkovo, kamoli Stara planina

Gost Svetislava Basare u emisiji Crveni karton bio je lider "Ekološkog ustanka" Aleksandar Jovanović Ćuta.

U razgovoru se dotakao i teme zagađenja u Srbiji, ali i lošim navikama većeg dela stanovništva, koje je i samo odgovorno za neke stvari u zemlji.

Na konstataciju autora i voditelja emisije Svetslava Basare da je nekim političarima je daleko i Lazarevac, a kamoli Stara planina, Jovanović kaže:

- Ja sam u Žarkovu, to je selo. I dan danas je daleko. Čim izađeš iz Vlajkovićeve preko Kneza Miloša... Niko od opozicionih političara nije došao u Žarkovo, ne znaju ni da postoji ta mesna zajednica. Zamisli kad odeš u selo Brlog gde živi 15 ljudi, koje nema ko da sahrani. To je jedno od 40-ak sela na Staroj planini koje smo obišli kad smo saznali da će ostati bez vode zbog mini hidroelektrana. Oni su mislili da smo neki političari u kampanji koji su doneli ulje i šećer. Zatim su shvatili da ne tražimo ništa, pa smo obišli svaku kuću, sve te ljude, ostatak nekog ranijeg života. Onda se desila pobuna, desilo se čudo, ujedinili su se. Onda su svi stali ko jedan, pa da li je normalno da te neko ostavi bez vode? Mi smo dokazali da je moguće na više mesta i sad se ovde vrtimo u očaju, kao 90-ih sa Slobom. To se postiže malim stvarima, moje je da teram dalje dok mrdam.

Čini mi se da bi veći deo naše opozicije da taj put od 1.000 kilometara pređe za 15 minuta, upitao je Basara.

- Evo ti đubre na ulici, mnogo mi je drago što ovako pričamo, nemam osećaj da smo u studiju pred kamerama. kad odeš bilo gde, na primer u Budimpeštu, vidiš da je čisto. zašto mi ne možemo to da rešimo? Kriva nam vlast za to? Ima dokument koji se zove "Ekološki Dušanov zakonik". Kad budeš snimljen, a sad se sve snima, i kad mu stigne kazna ao za parking 300 evra. Kad to počne da plaća svako ko to bude radio, neće više biti nijednog papirića na ulici. Biće kao za uvođenje vezivanja pojasa. Da pođemo od nas, a da posle kukamo na Đedovićku, Vujovićku. Ima taj oprobani sistem, to je kazna. Predložio sam to u Skupštini, gledali su me belo. Ali zato će ti naplatiti kaznu za sve ostalo. Ajde da prvo mi ovo rešimo, pa ćemo se baviti zelenim agendama i globalnim problemima. Zemlja je divna kad je gledaš iz svemira, ali je problem što na njoj žive ljudi...

