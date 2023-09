VUČIĆEVE PORUKE U UN DOBRA SU POLITIČKA INVESTICIJA ZA SAZIVANJE SEDNICE SB O KOSOVU! Sledi nova diplomatska ofanziva

Posle brojnih aktivnosti u sedištu UN i obraćanja predsednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini svetske organizacije, Srbiju čeka još jedna važna diplomatska ofanziva čiji je cilj takođe smešten na Ist Riveru u Njujorku, odnosno mestu okupljanja Saveta bezbednosti. Iako je pred našom zemljom zahtevan posao da zakaže posebnu sednicu SB o situaciji na Kosovu i Metohiji, poruke koje je Vučić uputio pred celim svetom predstavljaju dobru osnovu da se stvar izgura do kraja, ocenjuju sagovornici Kurira.

Argumenti

Bivši diplomata Vladislav Jovanović objašnjava za Kurir da je najveća neizvesnost kako će na inicijativu i argumentaciju Srbije reagovati velike zapadne sile.

- Predsednik je održao govor koji se dosad nije čuo, a ukazao je na neprincipijelni odnos zapadnih sila prema Ukrajini i prema Srbiji. To je nešto što naš slučaj vraća iz tame zaborava, kako to Zapad hoće, umanjuje njihove argumente u vezi sa Ukrajinom i probuđuje ostatak sveta, daje im ohrabrenje da se i oni suprotstave takvoj praksi. Vučićeve poruke su dobar investicioni politički korak Srbije za sednicu SB. Ovo što mi tražimo je na neki način drugačije od onoga što je Generalna skupština UN, i to na naš predlog, odlučila - da se pitanje KiM izmesti iz UN u EU. Ovo je pokušaj da se stvar vrati u SB, što je dosta otežano. Mi bismo imali čvrstu argumentaciju da EU dosad nije uspela ništa konkretno da uradi. Nije bez izgleda, ali nije ni sasvim izvesno da će to da prođe - smatra naš sagovornik.

Jovanović kaže da uprkos neizvesnosti, Srbija ovim korakom pokazuje da je aktivna strana, da izlazi sa inicijativama i da ima argumentaciju.

- Popularizacija naših argumenata u vezi s Kosovom, koji bi dobili svetski odjek, doneće korist Srbiji, jer će svet više i bolje razumeti našu poziciju i manje će imati simpatije prema jednostranim akcijama zapadnih sila. Sve zavisi od predsedavajućeg, pa očekujem da ćemo mi sledećeg meseca, kada Brazil od Albanije preuzme ulogu predsedavajućeg SB, podneti tu inicijativu. Postoji i procedura, jer se pitanje prvo rešava unutar SB i tad se ne može upotrebiti pravo veta, nego se mora doneti odluka prostom većinom. Mi imamo sedam članova koji bi bili za, ali se postavlja pitanje hoće li zapadne sile, koje su nezainteresovane za prebacivanje pitanja rešavanja Kosova iz Brisela u Njujork - objašnjava on.

Krizno žarište

Istraživač Instituta za evropske studije Petar Milutinović kaže za Kurir da sednica SB o Kosovu predstavlja dobru inicijativu Srbije da se pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine tiče svih stalnih članica, odnosno velikih sila.

- Na taj način mir na Kosovu predstavlja pitanje međunarodne bezbednosti od prvog reda. Obraćanje predsednika Vučića na GS UN predstavlja dobru osnovu za zatraženu specijalnu sednicu SB. Na sednici Srbija će istaći nezadovoljstvo u implementaciji Briselskog sporazuma i francusko-nemačkog predloga plana o implementaciji aneksa, s obzirom na to da prištinska strana decidirano odbija da napravi kompromisno rešenje s Beogradom u vezi s davanjem autonomije kosovskim Srbima posredstvom Zajednice srpskih opština. Na taj način sever Kosova ostaje dugoročno krizno žarište s posledicama po regionalnu i međunarodnu bezbednost - upozorava Milutinović.

Procedura Kako do sednice SB Da bi sednica bila zakazana, Srbija treba da na svoju stranu privuče devet članica Saveta bezbednosti, o čemu je nedavno govorio i Vučić. Procena je da Srbija može da računa na podršku tradicionalnih partnera kad je reč o statusu Kosova, kao što su Rusija i Kina, kao i Brazila, Mozambika, Gane i Gabona, koji svi ne priznaju nezavisnost Kosova. Zbog toga što predsedavajući SB predlaže dnevni red i stavlja određenu temu na sto, Beograd će posle albanskog predsedavanja imati priliku da od oktobra gura svoju stvar, jer će to mesto preuzeti Brazil, zatim Kina u novembru, a Ekvador u decembru, što su zemlje koje ne priznaju Kosovo. foto: EPA Jedna od pet stalnih članica SB (SAD, Velika Britanija, Kina, Rusija i Francuska) mora da zatraži zasedanje. Jedino su one ovlašćene za sazivanje hitnih sednica, kao i generalni sekretar UN. Zahtev se upućuje predsedniku SB za taj mesec i on je dužan da sednicu zakaže.

BROJKE 5 stalnih članica ima SB 10 nestalnih članica ima SB (Albanija, Brazil, Ekvador, Gabon, Gana, Japan, Malta, Mozambik, Švajcarska i Ujedinjeni Arapski Emirati) 10 članica SB je priznalo Kosovo

