MINISTAR ODBRANE O PITANJU KOJE ZANIMA SVAKOG MUŠKARCA U SRBIJI: Evo šta je Vučević rekao o obaveznom vojnom roku

BEOGRAD - Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da je za vraćanje služenja obaveznog vojnog roka ali da to "nije sada na dnevnom redu".

"Rekao sam da sam za to (obavezni vojni rok). Pitanje je sada da li je to šest nedelja, tri ili šest meseci", kazao je on za današnju Politiku. Dodao je da su priremljeni svi neophodni dokumenti, te ukazao da je, na kraju, neophodna politička odluka.

"U ovom trenutku to nije na dnevnom redu", kazao jer Vučević.

Dodao je da je potrebno oko godinu dana da se podignu kapaciteti za prihvat ljudi, imajući u vidu da je Srbija, kako je kazao, "izgubila 12 ili 13 generacija vojnika od kada je suspendovan vojni rok".

Kurir.rs/Beta