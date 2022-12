ZVEZDA GRANDA SAMO 4 DANA PROVEO U VOJSCI! Otišao na odsluženje vojnog roka, MOLIO ih da ga puste, a onda se desio OBRT

Slobodan Batjarević Cobe, iako je za muškarce služenje vojnog roka bilo obavezno, tamo je proveo svega četiri dana.

- Meni je bio problem da dugo budem u jednom prostoru, a najveći i glavni problem su bile svirke i nastupi. Molio sam ih da me puste i bili su fer. Pustili su me na dve godine da odradim turneje i nastupe. Posle su ukinuli vojsku i, eto, ostalo je na tome da sam bio samo četiri dana. Pa, široko! Ja sam nemirko, ne drži mene mesto - rekao je pevač i istakao da su ga stalno terali da peva.

- Non-stop su me molili da im pevam, ali bukvalno. I naravno svi su me prepoznali kada sam došao u kasarnu. Ali to mi je lepa uspomena, jer sam upoznao mnogo drugara tamo, mada sebe nikako nisam video tamo, nisam ja taj tip. Samo sam u tom periodu želeo da idem na svirke, uopšte me nije držalo mesto. Sećam se, već sam potpisao ugovor sa „Grandom" i jedva sam se izvukao zbog zakazanih nastupa. Da nisam bio muzičar, ko zna, možda bi okolnosti bile drugačije - rekao je on.

kurir.rs/grandonline

