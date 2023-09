IVICA DAČIĆ OTKRIO DETALJE IZ NJUJORKA: Evo šta su svi sagovornici na Ist Riveru rekli. A imao je poruku i za Zoranu Mihajlović!

Kao što sam istog dana kada se predsednik Aleksandar Vučić obratio pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija rekao, to je bio najbolji govor jednog srpskog predsednika ili premijera na GS UN otkad ja pratim sve to, a vi znate da ja to pratim već deceniju. Predsednik je sublimirao i tačno ukazao na problem - a to su dvojaki standardi u tumačenju principa zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta jedne zemlje, odnosno da je na primeru Srbije i nekadašnje Jugoslavije narušen taj princip i da su praktično neke zemlje priznale secesiju Kosova iako je ona obavljena bez saglasnost Srbije 2008. godine, kazao je u prvom intervjuu za Kurir po povratku iz Njujorka prvi potpredsednik Vlade i šef diplomatije Ivica Dačić.

- Vučić je naročito izrekao apsolutnu istinu i izneo činjenice kada je govorio o agresiji na Srbiju 1999, odnosno o odluci koja je doneta bez saglasiti Saveta bezbednosti UN. Njegov govor se sigurno ne sviđa kreatorima takve politike, odnosno onima koji su razbili Jugoslaviju i pokušavaju da razbiju celovitost Srbije.

foto: UN

Tu govorite o zapadnim zemljama... Predsednika su pojedinci iz redova opozicije kritikovali što je, kako kažu, napao Ameriku i američkog predsednika. Da li ovde govorimo upravo o Americi, o Nemačkoj...? Kome se to sada najmanje sviđa, ta istina koju je izrekao?

- Prvo, Vučić nije nikoga napao. On je citirao predsednika Amerike i nemačku ministarku, koji su govorili o principu zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Reći ću vam da sam dva dana posle toga imao sastanak sa sadašnjim koordinatorom te takozvane Alijanse civilizacija, odnosno podsekretarom UN Migelom Moratinosom, bivšim španskim ministrom spoljnim poslova, i znate šta mi je rekao? Rekao je: "Kada sam slušao Bajdena, shvatio sam da je pitanje Kosova rešeno, jer mora da se poštuje teritorijalni integritet Srbije." On je to rekao shvatajući i naglašavajući koliko se vide dvojaki standardi. Nije Vučićev govor bio ni protiv koga, već je to govor u kojem je izneo suštinu problema, a žrtva takve politike je i Srbija.

foto: Beta/Zoran Petrović

Dok jedan deo javnosti, poput vas, govori da je reč o istorijskom, hrabrom govoru, da je pokazao slobodarski duh našeg naroda, ima i onih drugih, poput bivše ministarke koja je sedela s vama u Vladi Zorane Mihajlović, koja je napala predsednika i našu delegaciju i hvalila Vjosu Osmani, za koju je rekla da je imala značajnije susrete u Njujorku. Šta na to kažete?

- To su izjave koje su usmerene protiv sopstvene zemlje i našeg naroda, što je najblaže rečeno sramno i skandalozno! Takvi sami o sebi govore! Neverovatno je da nekima, poput Zorane Mihajlović, ništa nije sveto. Osim, naravno, fotelje bez koje je ostala, pa je to toliko boli da ne bira sredstva da iskaže bes prema sopstvenoj zemlji. A kada je reč o Vjosi Osmani, i tu da iznesemo činjenice. Prvo, oni uopšte nisu ni mogli da prisustvuju bilo kakvim zvaničnim događajima u UN. Njihova uloga se svela na sačekivanje po hodnicima ili na kafi u nekim boksovima. Nije se ona videla sa Bajdenom, već je bila na prijemu koji je Bajden organizovao, pozvana je zato što oni priznaju Kosovo. Znate da je na tom prijemu bio i predsednik Vučić, samo što on nije rekao da je on primljen kod Bajdena na razgovor, nego je zaista rekao da je bio na prijemu. To s kim se sastajala Osmanijeva i njihovi sve su laži.

foto: BETAPHOTO/AMIR HAMZAGIĆ

A šta je vaša poruka Vuku Jeremiću, s kojim ste takođe nekad sedeli u Vladi. I on je kritikovao govor predsednika Vučića.

- Kritike koje je on izneo totalna su besmislica, jer iz celog Vučićevog govora proističe naša pozicija - a to je upravo Rezolucija 1244 SB UN i protivljenje da Kosovo bude članica međunarodnih organizacija, uključujući i UN. To što je rekao potpuno je cinično! Svi promoteri nezavisnosti Kosova, u isto vreme i Edi Rama, koji je predsedavao sednici SB, rekao je da je savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu otvorilo put ka kosovskoj nezavisnosti i potvrdilo kosovsku nezavisnost, za šta isključivo snose odgovornost Boris Tadić i Vuk Jeremić.

O izborima Sad je glavna tema sudbina našeg naroda na KiM Osim Kosova, aktuelna tema su i izbori. Predsednik Vučić je rekao da će ispuniti želju opoziciji. Pa kad je najrealnije da oni budu? I koji sve izbori? - Mislim da bi bilo neodgovorno da pričamo na tu temu u vreme ovog haosa i pritiska na Srbe na KiM. To jeste unutrašnjepolitička tema, ali ovde je reč o sudbini našeg naroda. I to su sada glavni događaji kojima se bavimo.

Sastali ste se sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom. I on vam je rekao da se sada očekuju napadi na Srbiju i predsednika Vučića zbog govora. O čemu ste još razgovarali?

- Razgovarali smo o našim bilateralnim odnosima, a najveći deo razgovora posvetili smo teškoj situaciji na KiM. Upoznao sam ga sa tim i sa sledećim potezima u Savetu bezbednosti. Da bismo došli do te hitne sednice SB, potrebno je devet glasova.

Hoćemo li to uspeti?

- Pa mi to ne možemo da uspemo bez podrške naših tradicionalnih prijatelja, pre svega Ruske Federacije i Kine.

Pa je l' imate naznake ili obećanje od Lavrova?

- Rusija i Kina će svakako podržati naš zahtev. Inače, Lavrov je rekao i da se ono što je govorio Vučić neće svideti tim kreatorima loše politike za Srbiju devedesetih godina, pre svega Zapadu, i da u narednom periodu i Vučić lično i cela Srbija mogu očekivati napade.

foto: screenshot Video Plus

Kad smo kod hitne sednice SB UN, da li je govor predsednika Vučića i diplomatija celokupne naše delegacije prethodne nedelje u Njujorku dobra platforma i neka vrsta političkog kapitala s kojim idemo pred SB?

- Sednica Generalne skupštine je bila prilika da se obavi čitav niz bilateralnih sastanaka, bilo ih je više desetina. Ono što je sigurno - naša pozicija kada je reč o Kosovu je ojačana. Kosovo nema šanse na glasanju da prođe, da bude primljeno u UN. Za nas je to jedna veoma važna poruka. I druga stvar, svi sagovornici sa kojima smo pričali i predsednik Vučić i ja lociraju Aljbina Kurtija kao glavni remetilački faktor i glavnu pretnju miru i stabilnosti u regionu. Mislim da je to bilo izuzetno korisno. Naša pozicija je apsolutno ojačana posle ove sednice GS UN.

Očigledno je, pokazalo se u praksi i posle poslednjeg kraha dijaloga u Briselu, da EU nema kapacitet ili nema iskrenu nameru da deeskalira situaciju na KiM. Ko uopšte može i da li uopšte želi da zauzda Kurtija?

- Generalno se potvrdilo da je glavni remetilački faktor Kurti. On je kreator svih ekstremističkih poteza u prethodnom periodu, tvorac svih laži i podvala, tvorac haosa na KiM i, prema tome, oni koji vode ovaj dijalog moraju sve to da imaju u vidu.

Je l' imaju oni to u vidu? Da li je utisak da se ipak nema volje? Nije valjda jedan Aljbin Kurti moćniji od celokupne EU?

- Mislim da treba tačno locirati gde Kurti ima podršku. Sigurno je da je, iz onoga što smo videli, ima. Bio je njegov neuspeli napad na pregovarače, na Đuzepa Borelja, pa i nezadovoljstvo Amerikom, i ti se Kurtijevi napadi uglavnom baziraju na njegove veze i podršku Nemačke. Ali svi koji žele mir treba ozbiljno da shvate gde je izvor sukoba.

Da li naš narod ima razloga da strepi od daljih ekstremističkih poteza Kurtija?

- Srpski narod na Kosovu je žrtva terora koji sprovodi Aljbin Kurti. I za sve što se dešava na KiM, razni pritisci, hapšenja, ranjavanja, ubistva, blokade, s ciljem su da se Srbi isele sa severa KiM. I tu krivicu treba upravo tražiti u Kurtiju.

Kurir.rs/J. V.