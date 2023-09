"POKROVITELJI KURTIJA GUBE POZICIJE U UKRAJINI!" Bivši ambasador izneo prognozu o tome šta je PRESUDNO za rešavanje krize na KiM

Jučerašnji dan, u kojem je ubijen jedan albanski policajac i trojica Srba sa Kosova i Metohije, jedan je od najtežih dana za naš narod i našu zemlju od 2004. godine.Ovo je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti povodom poslednjih dešavanja na severu Kosova i Metohije.

A povodom jučerašnjih nemilih događaja u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri UN i Milutin Ilić, predsednik NVO "Geopolitikon".

foto: Kurir Televizija

- To što se događa dole, to je nešto što čovek više na može ni da zamisli. To je zato što svi oni Kurtijevi pokrovitelji i zagovornici tzv. nezavisnog Kosova ništa ne rade da bi se stvar normalizovala i da bi se ostvarilo ono što oni sami govore.Kad je u pitanju ZSO i sve ostalo, ne mrdaju prstima. Iz prostog razloga što je to jedna vrsta ozbiljne politike koja se vodi protiv nas. Čitava ta garnitura, Lajčak i Borelj žele sebe da prikažu kao dobre momke, a eto Kurti je navodno taj koji ne valja i koji je loš momak - rekao je Branković.

Konstatovao je da se protiv naše zemlje vodi ozbiljna politika:

- To je veoma naivno i ne treba dugo da se baviš politikom da shvatiš da je to jedna neozbiljna politika koja vodi upravo u ono što se dogodilo. Iza Kurtija zna se ko stoji. Kurti ne mrdne prstom ako mu se naredi. Zbog toga je sve ovo jedna šarada i činjenica je da se tu javljaju mnoge stvari.

POKROTVITELJI KURTIJA GUBE POZICIJE U UKRAJINI! Bivši ambasador izneo prognozu o tome šta je PRESUDNO za rešavanje krize na KiM

Mišljenja je da jučerašji događaj, kao i čitavu kosovsku krizu treba posmatrati u svetlu situacije u Ukrajini.

- Pokrovitelji Kurtija polako, ali sigurno gube mnogo pozicije u Ukrajini. Ti koji gube pozicije u Ukrajini, a to su ove velike zapadne sile, oni moraju bilo gde da imaju žarište, jer velike sile ne gase krize, već ih stvaraju. Kako će se ovo sve rešavati to u velikoj meri zavisi od sutuacije u Ukrajini, ali tu se javlja još jedan ozbiljan politički momenat. To je pojava grupe zemalja u vidu BRIKSA. To je još jedan pokazatelj kako bi stvari u međunarodnoj politici trebalo da se odvijaju, a to je na bazi povolje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava - ocenio je Branković.

