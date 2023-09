DRECUN: Kurtijev teror nad Srbima doveo do "tačke pucanja" na Severu

Predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ističe da su specijalizovane militarizovane jedinice udarna pesnica Aljbina Kurtija za sprovođenje terora nad srpskim narodom.

Taj teror Kurtija je, naglašava doveo do "tačke pucanja" na severu Kosova, na šta je Beograd mesecima upozoravao. Ocenjuje, da ovo verovatno nije poslednji slučaj i da srpski narod mora da se suprostavi tom teroru, ako želi da opstane tamo.

Poručuje da Srbi treba da slušaju rukovodstvo iz Beograda, da je njihova država Srbija, da državno rukovodstvo vodi računa o njihovim interesima.

Za davanje ocene da li je Kosovo na rubu rata, Drecun za RTS kaže da je potrebno mnogo više informacija i da ne misli da situacija ide u tom pravcu.

"Ali ono što je očigledno je, da je Kurtijev militaristički režim, sistematskim terorisanjem srpskog naroda, posebno na severu Kosova, oduzimanjem osnovnih uslova za život, stvaranjem praktično pritiska koji vodi ka iseljavanju, doveo situaciju na severu do tačke pucanja i na to smo upozoravali. Ta tačka pucanja znači da srpski narod na severu, ako ne želi da se integriše u lažnu državu Kosovo, može ili da se iseli ili da se suprostavi tom teroru koji Kurti sprovodi i ne namerava da odustane. Ovo što se desilo jeste suprostavljanje tom teroru", ističe Drecun.

foto: Kurir televizija

Međutim, ukazuje da to nije način da se taj teror zaustavi. Smatra da će ovakve akcije poslužiti kao izgovor i opravdanje Kurtiju, što će biti prihvaćeno na političkom zapadu za pojačavanje terorisanja srpskog naroda, kao i za tu njegovu priču da eto Beograd ubacuje nekakve terorističke grupe na oružanje, da minira Kosovo i da je Beograd odgovoran na sve što se dešava.

"I u stranu će odmah otići i onaj neuspeh dijaloga u Briselu na poslednjem sastanku za koji je isključivo odgovoran Aljbin Kurti. Sada će čitava pažnja da bude preusmerena na ovaj događaj, kao što je bio, sećate se, onaj događaj u Zvečanu. I onda od tog trenutka non-stop se odgovornost prebacuje na Srbiju, na srpski narod", ocenjuje predsednik Odbora za KiM.

Posebno ističe da je iznenađujuća u pozitivnom smislu izjava rođaka ubijenog policajca koji je, kako kaže shvatilo suštinu problema.

To je, ukazuje jednostravno ponašanje prištinske institucije samouprave na severu Kosova koje je direktno upereno protiv bezbednosti i opstanka srpskog naroda.

Podseća da je Beograd govorio da će toliko brojno prisustvo specijalnih militarizovanih jedinica na severu KiM dovesti pre ili kasnije do nekih veoma opasnih incidentnih situacija i da je to uzrok svega ovoga.

"Da nije bilo tih specijalizovanih militarizovanih jedinica ne bi se desilo ovo. Dakle, one su udarna pesnica Albina Kurtija za sprovođenje terora nad srpskim narodom. On je odmah požurio, rekao je da nisu identifikovali napadače dok je sukob trajao. A onda je rekao da su to pripadnici vojske policije koje je Beograd poslao kao navodne terorističke grupe. Pa, ako ih nisi identifikovao kako možeš da znaš o kome se radi", zapitao je Drecun.

Navodi i da je nakon toga je usledilo i saopštenje Kosovske policijske službe da se radi o kriminalnim grupama. Naglašava i da oni nikako neće da priznaju da je srpski narod ugrožen, da je njegov opstanak ugrožen zbog takvog ponašanja.

"Znate, ta međunarodna zajednica, mislim na politički zapad, uporno pruža podršku Aljbinu Kurtiju u takvim jednostavnim akcijama. Nema ZSO, nema srpskih policajaca na severu Kosova. Tamo vršljaju ove militarizovane jedinice koje užasno, ponavljam, terorišu srpski narod koji ne može da izdrži više taj teror i mora nešto da preduzme", smatra predsednik Odbora za KiM.

Ističe i da je indikativno da se od 21. do 27 septembra održava vežba grupe za logistiku Kfora južno od Ibra, na području baze Novo selo. Navodi da se uvežbavaju operativne sposobnosti za deblokadu saobraćajnica u slučaju da one budu blokirane.

"Podižu se nekakva vazdušna sredstva, aktiviraju izviđačka sredstva. Kada pogledate tu vežbu, onda ovaj jučerašnji događaj nekako ispada predvidiv, kao da je neko znao unapred šta će se desiti. I pripremio je tu grupu za logistiku Kforu, koja je vidimo pružila logističku podršku kosovskoj policiji", navodi Drecun.

Ukazuje da Kurti pokušava sve vreme da stvori utisak da na severu Kosova postoje terorističke grupe. Proglasili su, kaže, dve nepostojeće terorističke grupe, Severna brigada i civilna zaštita, da ih kako navode zvanični Beograd snabdeva oružjem, opremom, finansira, da ubacuje pripadnike, da bi time destabilizovao situaciju na Kosovu.

"I to može njemu da posluži, znate, kao formalno opravdanje za zahtev da se dozvoli ulazak pripadnicima takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, te takozvane vojske Kosova, na sever Kosova da bi završio policijsku vojnu okupaciju severa i potpuno zaposedanje teritorije", upozorava Drecun.

Ocenjuje, da ovo verovatno nije poslednji slučaj i da srpski narod mora da se suprostavi tom teroru ako želi da opstane tamo.

Poručuje da Srbi na Kosovu treba da slušaju rukovodstvo iz Beograda, da je njihova država Srbija, da državno rukovodstvo vodi računa o njihovim interesima i koliko god može, pokušava da ih zaštiti.

"Način nasilja sa srpske strane treba apsolutno izbeći posebno prema pripadnicima međunarodnog prisustva. Poruka koju je predsednik Vučić uputio da nikada nećemo ni `de fakto`, ni `de jure` priznati lažnu državu Kosovo je od posebnog značaja. Mislim da ona postavlja jednu granicu preko koje jednostavno Srbija i srpski narod neće nikada, ni u jednom trenutku preći. I to je poruka koja je upućena prvenstveno onima koji bi želeli da nas nateraju da preko prihvatanja srpsko-nemačkog predloga sporazuma zapravo priznamo lažnu državu Kosovo i otvorimo put ka članstvu NATO i Ujedinjenim nacijama", zaključio je Drecun.

Kurir.rs/Kosovo online/RTS