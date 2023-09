KURTI NEĆE DIJALOG, NEĆE ZSO, NEĆE OBAVEZE: Odalović: Suštinska deeskalacija bila bi povlačenje specijalne policije sa severa KiM!

Predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović izjavio je da je suštinska deeskalacija nove krize na Kosovu povlačenje specijalnih jedinica tzv. Kosovske policije sa severa

Odalović podseća da se zahtev Srpske liste da se Kfor i Euleks rasporede na severu KiM, kontinuirano ponavlja već godinu dana, jer je, kako navodi, upad specijalnih jedinica i njihov ostatak na severu pojačavao tenzije i izazvao mnogo problema.

Istakao je da bi se povlačenjem specijalnih jedinica sa severa, preuzimanjem bezbednosne odgovornosti Kfora za policijski deo pokrivanja severa Kosova, stvorili uslovi za formiranje ZSO i organizovanje izbora, kako bi Srbi izabrali svoje legitimne predstavnike i ušli u institucije.

- Albanci i Srbi nikada nisu živeli zajedno na tom prostoru, na žalost tako je bilo. Ne zato što Srbi nisu hteli da žive sa Albancima, ili Albanci sa Srbima, nego nisu teritorijalno jedni sa drugima imali nikakvog kontakta. Sada je došlo do te eskalacije - naglasio je Odalović.

Srbi koji žive na severu Kosova ne prihvataju tzv. Kosovsku policiju, takvu kakva jeste, a ni tzv. Kosovska policija ne poštuje Srbe, zbog čega je za očekivati da dođe do incidenata, brojnih hapšenja, maltretiranja.

Odalović smatra da će se pojavljivanjem međunarodnih policijskih i bezbednosnih struktura smiriti tenzija na severu KiM.

- Kurti neće dijalog, on je to vrlo jasno rekao. On neće ZSO, neće Briselski sporazum, neće ništa od obaveza. Za njega ne postoji ni Vašingtinski sporazum, ni dogovor koji je bio u Ohridu oko nestalih lica - zaključuje Odalović.

