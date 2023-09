"KO KAŽE DA ALBANSKA STRANA NIJE PRVA ZAPUCALA NA SRBE?" Bjegović: Kurtiju ovo ide u prilog, a pomogao mu je STRANI FAKTOR

Miroslav Bjegović, profesor bezbednosti, gostovao je u emisiji Usijanje gde je komentarisao trenutno stanje na severu Kosova. Naveo je da postoji strah da će narednih dana možda opet doći do oružanog sukoba kakvog smo videli u nedelju.

- Nije prvi put da su Srbi u znak protesta postavljali barikade, što se desilo i ovaj put. Ali ono što ne znamo i sigurno nećemo dobiti preciznu informaciju je ko je na koga prvi zapucao i ko je otvorio vatru. Ko kaže da albanska strana nije pucala na naše ljude koji su se nalazili na barikadama? Oni su branili svoj goli život i došlo je do žrtava. Sve to što se dogodilo ide u prilog Kurtiju da bi mogao da sprovede svoju planiranu i zamišljenu akciju. Sve ono što on plasira i prikazuje određene snimke. Verujte mi iz bezbednosnog ugla uvek treba razmišljati kontra. Dok to istraga ne dokaže, Kurtiju to ide u prilog. Međutim i sama istraga će biti jednostrana jer mi nemamo dole svoje poluge vlasti, pravosuđa i policije - rekao je Bjegović i dodao:

- Mislim da u ovom slučaju neće biti uključene u istragu međunarodne organizacije. Nažalost, Kurti ono što je zamislio, on je u ovom slučaju i dobio. Što se tiče srpske strane prosto je neshvatljivo da je jedna određena grupa htela da izvrši neki određeni napad. U smislu da uđe u otvoren sukob i da dole izazove rat.

Bjegović smatra da je do sukoba došlo zbog uticaja stranog faktora.

- Imam osećaj da ovde ima popriličnog stranog obaveštajnog elementa koji je ovde uvezivao neke stvari. Kako po pitanju srpske, tako i po pitanju albanske strane. Imam neki osećaj kao da je sugerisano postavljanje barikade našoj grupi ljudi. Sa druge strane albanska strana je pravovremeno obaveštena. Kako je za sat vremena albanska strana reagovala tako brzo i spremno. Taj strani faktor je hteo da pomogne Kurtiju da dođe do jednog ovakvog oružanog sukoba.

