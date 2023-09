LEGALIZACIJA LOVA NA SRBE! Kurti će udariti još žešće, cilj mu je masovno iseljavanje našeg naroda s Kosova!

Oružani sukob u selu Banjska u opštini Zvečan, u kojem su poginuli jedan kosovski policajac i četvorica Srba iz Zvečana i Leposavića, poslužio je prištinskim vlastima da aktiviraju alarm za vanredne akcije protiv Srba na severu Kosova i Metohije. Najavljujući borbu protiv terorizma i označavajući srpsku zajednicu na KiM kao mesto gde se taj terorizam krije, kosovski premijer Aljbin Kurti praktično je otvorio novu sezonu još žešćeg i nemilosrdnijeg lova na Srbe, upozoravaju sagovornici Kurira.

Oni su saglasni da Kurti, sa svim njegovim polugama sile, za sve svoje dosadašnje, ali i buduće poteze ima podršku i zaštitu zapadnih centara moći, te će, pre svega, od njih zavisiti stepen sigurnosti srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Pod okupacijom

Profesor geopolitike i međunarodnih odnosa Srđan Perišić kaže za Kurir da će prištinske vlasti pod okriljem borbe za terorizam sasvim sigurno krenuti u još agresivniju hajku na Srbe, a posledica toga može biti još masovnije iseljavanje.

foto: Printscreen YouTube/N1

- Sada imaju povod da udare na Srbe još žešće i još agresivnije! Može se očekivati samo još veći talas iseljavanja, jer će se ljudi osećati još nesigurnije. Sever Kosmeta je sada i praktično pod okupacijom. Ovaj slučaj, koji je težak udarac za Srbe, pokazao je da su ilegalne kosovske vojne i policijske snage svih ovih godina očigledno dobro bile opremane, osposobljavane i obučavane, što je zasluga brojnih NATO zemalja. A s druge strane, sigurno je da će sve ono što se dešavalo u danima posle sukoba u nedelju dati krila prištinskim vlastima da budu još odlučnije u zastrašivanju u progonu Srba. Svaki potez Prištine je potpomognut i uživa zaštitu pre svega SAD. Kurti ne deluje samostalno i ko to ne razume, ne razume ništa od onoga što se dešava na KiM - objašnjava naš sagovornik.

Od Srba prave legitimne mete

Stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez upozorava za Kurir da Priština pokušava da stvori toliko opasnu situaciju na severu i da od Srba napravi legitimne mete.

foto: Kurir tv

- Kurti je neko ko je zaluđen idejom etnički čistog Kosova i učiniće sve da ga očisti od Srba. U kojoj meri će on uspeti u tome, zavisi pre svega od njegovih zapadnih mentora. Zato je Vučić od Kvinte tražio da Kfor, u skladu sa zakonom i Rezolucijom 1244, preuzme brigu o severu KiM. Ako se Kvinta o to ogluši i ako bude asistent, odnosno logistička, geopolitička i politička podrška Prištini, onda to vodi do nesagledivih posledica, poput eskalacije i rata. S tom željom se Kurti budi svako jutro, ali on je ovde samo marioneta. Radi se o tome da imamo veliko licemerje Zapada. Sada se odjednom govori o legitimnim akcijama policije Kosova, a prenebregava se činjenica da oni nisu mogli da s dugim cevima pređu na teritoriju severa - podseća naš sagovornik.

Terete se za terorizam Jednomesečni pritvor za dvojicu uhapšenih Srba Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Prištini odredilo je pritvor u trajanju od mesec dana Blagoju Spasojeviću i Dušanu Maksimoviću, koji su uhapšeni posle sukoba u Banjskoj. Advokat Dejan A. Vasić je otkrio da je Maksimoviću stavljeno na teret krivično delo pripremanje terorizma, dok se Spasojević tereti za terorizam. - Mi ćemo s punim poverenjem sačekati forenzičke nalaze koji se odnose na telefon mog branjenika, kada očekujemo da će istina izaći na videlo da on apsolutno nije imao bilo kakve veze sa samim događajem - rekao je Vasić. Advokati dvojice uhapšenih Ljubomir Pantović i Dejan A. Vasić najavili su žalbu na odluku suda. Prethodno je Osnovni sud u Prištini odredio meru pritvora od 30 dana i Vladimiru T., koji je ranjen i leči se u Univerzitetskom kliničkom centru u Prištini, gde je i održano saslušanje osumnjičenog.

Milovan Drecun Pokušaće da zabrane Srpsku listu Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun uveren je da će Kurti ne samo nastaviti već i pojačavati teror, a mogući su i pokušaji zabrane Srpske liste. foto: Kurir TV, Mladen Miletić/Kurir Tv - Ekstremni Albanci, motivisani Kurtijevom politikom prema Srbima, dodatno su ohrabreni da napadaju srpski narod. Kurti sada koristi ovu situaciju za realizaciju svojih ciljeva. Oni su odmah pokrenuli jednu sistematsku kampanju na unutrašnjem planu, da pokažu kako se radi o terorističkoj grupaciji, da je povežu s Beogradom, a paralelno spremaju udar na Srpsku listu. To znači da će se u narednom periodu pojaviti zahtevi da se zabrani delovanje Srpske liste, da joj se onemogući učešće na bilo kojim narednim izborima da bi se faktor srpskog jedinstva i povezanosti s Beogradom eliminisao s političke scene Prištine - upozorio je Drecun.

