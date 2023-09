"GLEDALI SA STRANE I DOZVOLILI LOV NA SRBE" Vučević o noći užasa u Banjskoj: Opet je namenjena ta uloga Srbiji da smo loši momci

Ministar odbraneMiloš Vučević kaže da nakon sukoba u Banjskoj sledi utvrđivanje šta se sve tačno dogodilo, kao i da mnogi srljaju sa zaključcima.

Poručuje da smo očekivali drugačiju reakciju Kfora koji ima bazu nedaleko od tog mesta. Stajali su sa strane i dozvolili da dobro raspoređeni albanski policajci nastave lov na Srbe, ističe Vučević.

Ministar Vučević navodi da tri dana nakon sukoba u Banjskoj znamo da su izgubljeni ljudski životi, da ima ubijenih, ranjenih i uhapšenih.

"Ono što nam sledi jeste utvrđivanje tačno svega onoga što se desilo i svih relevantnih činjenica", kaže Vučević gostujući u Dnevniku RTS.

"Vidim da mnogi srljaju u Srbiji sa zaključcima kako i do čega je došlo u nedelju u Banjskoj. Ja moram da napomenem da od 1999. Srbija nema faktičku vlast na Kosovu i Metohiji i time je za nas i naše organe daleko teže da prikupe sve činjenice", dodaje Vučević.

Poručuje da ovo nije momenat u kojem neko treba da se takmiči u medijskoj atraktivnosti sa izjavima, već da "čuvamo živote Srba na KiM i da čuvamo Srbiju".

"Ovaj scenario koji smo mogli da vidimo od nedelje pa sve do jučerašnjih sastanaka vodi u onom pravcu da je Srbija pokretač ili sponzor ne znam kakvih terorističkih akata, da su Srbi na KiM kriminalnci i teroristi i da se sprema onaj scenario iz devedesetih godina. Opet je namenjena ta uloga Srbiji da smo loši momci", rekao je ministar.

Naglašava da najviše brine pozicija Srba na Kosovu i Metohiji, posebno na severu.

"Kurtijev režim je proglasio čitav sever zonom antiterorističke akcije, što im omogućava da mimo svih pravila i procedura rade ono što rade. Nije samo pitanje progon, pucanje, upucavanje, bukvalno ustreljavanje Srba, nego i upadanje po kućama, malteretiranje, masovna hapšenja i nastavak svega onoga što se već mesecima sprovodi nad Srbima", naglašava Vučević.

Ukazuje da je ključno pitanje ko je dozvolio da kosovska policija sa juga dođe na sever KiM, što je suprotno Briselskom sporazumu.

"Neko je to dozvolio. Neko dozvoljava Aljbinu Kurtiju da gradi baze za specijalne policijske snage, da pojačava prisustvo, da ulaze teško naoružani policajci sa specijalnim vozilima. Neko je dozvolio da se pravi mimikrija od izbora i da neko postane gradonačelnik sa dva ili tri posto glasova, neko je dozvolio da se smeni šef regionalnog centra policije sever, neko je dozvolio da nema sankcija za kršenje Briselskog sporazuma", navodi Vučević.

"Neko je to dobro pripremao"

Ističe da je Beograd osudio ubistvo albanskog policajca. "Mi ne želimo nikave sukobe i razumemo bol svačije porodice i svakog naroda", dodaje.

"Ono što se posle toga dešavalo je užas, Srbi su bili proganjani i lovljeni kao zveri po šumama oko Banjske. Vidite da je to neko dobro prepremao, kada vidite snimke koje oni objavljuju sukcesivno", rekao je Vučević.

Na pitanje ko je to pripremao, kaže da je neko pripremao. "Da li su to samo Albanci ili nisu, to je sada pitanje koje zahteva dalju istragu", naglašava ministar.

"Kfor mogao da reaguje"

Ukazao je da smo očekivali drugačiju reakciju Kfora.

"Srbija je volela i očekivala je, da ne kažem da smo u dobroj meri razočarani, reakcijom Kfora. Za nas je Kfor morao da bude istovremeno aktiviran, jer on taj prvi koji da reaguje u takvim situacijama i spreči dalje krvoproliće i dalje ljudske žrtve. Da Euleks izađe i ako neko treba da bude procesuiran i ima elemenata krivične odgovornosti i elemenata za istragu – to je moralo biti rađeno uz podršku Euleksa i pre svega uz podršku Kfora koji je morao zaustaviti dalje pucanje", navodi Vučević.

Dodao je da Kfor nedaleko odatle ima bazu, kao i da su mogli da reaguju.

"Oni su izašli, ali stajali su sa strane i dozvolili da dobro raspoređeni albanski policajci nastave taj lov na Srbe u okolini Banjske", kaže Vučević.