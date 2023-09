SRBA U LIPLJANU NEKAD BILO 5.000, SAD IH JE 400: Sve što se desi na severu, oseća se i na jugu, ali moramo da ostanemo i opstanemo

U Lipljanu, gradiću u kome je nekada živelo blizu 5.000 Srba, preostalo srpsko stanovništvo neretko je izloženo provokacijama, pa je tako sinoć polomljen prozor na Osnovnoj školi “Braća Aksić” koju pohađa oko 50 đaka.

Ekipa Kosovo onlajn zatekla je Kosovsku policiju u školskom dvorištu, a direktorica Osnovne škole “Braća Aksić” Ljiljica Rašić ističe da za sada nije poznato ko je polomio prozor, jer se na snimcima sa video nadzora vidi samo silueta osobe.

“Mogu samo da kažem da nije prvi put da nam se ovakve stvari dešavaju. Mi smo, takoreći, svakodnevno izloženi provokacijama, jer u takvoj sredini radimo, i u takvom okruženju smo, da uvek prolaze učenici, i osnovnih i srednjih škola, koji nas provociraju, bilo verbalno, bilo kamenjem ili čak kamenčićima. Nismo zaštićeni, naročito kada se dogodi neki nemili događaj u okolini“, rekla je Rašić.

Srbima u Lipljanu je centar okupljanja kod crkava Bogorodičinog Vavedenja i Svetih Flora i Lavra.

Stanovnik Lipljanja Miloš Žorić kaže da su navikli na provokacije i incidente, ali da su istrajni u nameri da ostanu i opstanu u svom gradu.

„Uvek kada se bilo šta desi na Kosovu kod nas bude nekih situacija koje nisu dobre ni za koga ko ovde živi, ni za Srbe, ni za Albance, ali dođe do takvih stvari kao što se desilo sada na severu, ovde se to uvek reflektuje na takav način. Ovde su polomljena stakla na školi, u jednom selu je već bilo pisanja nekih. Odmah se oseti u vazduhu da nešto nije u redu, to se reflektuje, međutim, šta da se radi, živimo u takvim okolnostima, Bog nas je ovde ostavio, ovde smo rođeni, ovde moramo da opstanemo i sačuvamo ovo što imamo“, rekao je Žorić.

Za Momčila Miljkovića ovo je jedna uobičajena sreda, kaže da se život normalno odvija.

„Kod mene dolaze i Albanci, i Srbi, normalno se kreću svi, svako na svoju stranu. Nikakve tenzije se ne vide. To što su polomili prozor to je sigurno dečurlija gađala, nije prvi put, i dok sam ja radio u školi dešavalo se više puta“, rekao je Miljković.

U Lipljanu je nekada živelo blizu 5.000 Srba, sada se taj broj sveo na oko 400.

