Ratne scene u Banjskoj potpuno su eliminisale nadu da će u južnoj srpskoj pokrajini biti bolja situacija za Srbe. Nakon nemilih događaja u kojima su ubijeni četvorica Srba i jedan albanski policajac, svako strepi šta će biti dalje.

Lančane reakcije su očekivane - novi incidenti se već naslućuju, a iz Prištine se po svemu sudeći očekuje nastavak represije prema Srbima i novi teror specijalnih policijskih snaga i to praktično legalizovan od strane prištinskih vlasti koje su četiri opštine na severu proglasile "zonom antiterorističkih operacija".

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, i prof. Velibor Stević, pukovnik u penziji, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli nemilih događaja u koje su zadesile Srbe na severu Kosova.

- Ovo je jedan osmišljeni scenarijo koji je izvršen amaterski. Mnogi ljudi su izgubili život zbog jednog ćoveka koji nema razuma. Ova Kurtijeva izjava posle Brisela da će Srbi da pate i plate. On je to uspeo, ali neće biti progona kao što je bilo 2004. godine - rekao je Stević.

06:58 NEĆEMO DOZVOLITI DA SE PONOVI 2004. GODINA! Eksperti tvrde: Oni su prevarili Srbe na severu Kosova i prodali informacije Kurtiju

Potom se osvrnuo na 2004. godinu.

- Ja sam jedini komandant koji je pokrenuo vojsku. Kontaktirali su me komandant KFOR-a i svi tada i nazivali su me svakako. Ja nisam hteo da odustanem i upotrebio sam vojsku u planu upotrebe. Kada su mi zapretili da će da nas navodno bombardovati, rekao sam im da mene neće da bombardovati jer sam ja u šumi i da me neće naći. Došao je tada komandant NATO-a Gregori Džonson u Rašku 19. ujutru i mi smo za 2 sata rešili situaciju na KiM-u. Dakle, postupak koji je izvršen 2004. godine i sada ne mogu da se uporede. Kurti je pokušao to da uradi, nažalost izgubili smo živote. Oni su hteli da ponove 2004. godinu, ali neće uspeti. Zašto? Zato što je sada vojska mnogo jača. Naše vojno rukovodstvo i političko je mnogo jače i neće to dozvololiti.

foto: Kurir televizija

- Ovakav scenario nije Kurti mogao da izvede. Da za sat vremena angažuje 650 ljudi, to ne mogu da urade ni velike jedinice u svetu - rekao je Stević, nakon čega je Beriša dodao:

foto: Kurir televizija

- To ukazuje na činjenicu da su strane obaveštajne službe imale podatak i da su taj podatak prodale Kurtiju. Jer Kurti sa svim svojim umnim i fizičkim elementima koje jedna osoba ima, ne može jednu takvu akciju da organizuje. Ovo je imalo jedan jedinstven cilj. Nakon govora Vučića u UN i poruka koje su stizale preko ministra inostranih poslova Ivice Dačića da će Srbija početi da oseća posledice. Jer je predsednik tada jasno i glasno rekao šta se dogodilo na prostoru Kosova. Ova kompletna akcija je usmerena na varanje ovih ljudi koji su nastradali. KFOR je njih izdao i prodao informacije Kurtiju - rekao je Beriša.

