MILAN RADOIČIĆ NIJE RANJEN! VUČIĆ: Nikada se nije skrivao i stideo ni svoje uloge, on je čovek koji sebe smatra borcem za slobodu

"Srbi koji su poginuli na KiM za mene nikada neće biti teroristi", izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se uživo obraća na RTS.

- Ubijeni Srbi su proodični ljudi, očevi ubijene dece. Mi ćemo svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije da obavimo. I to znači da ćemo se ponašati kao pravna država, da ćemo gledati, da ispitamo sve što se dogodilo, ali danas, kao što kažem, znamo mnogo više. Mi smo se zaprepastili činjenicom da je Eulex odbijen i da Eulex ćuti, da ne izdaje javno saopštenje za to da ide u operativnu akciju na sever Kosova. Tražiću da vam pokažu iz drona ubistvo policajca. Kako stvari stoje oni su postavljali barikade, a ne zamke jer je reč o ljudima koji su posle Kurtijevog terora, 10, 11 godina od Briselskog sporazuma, svakog dana od ubijana, šikaniranja, maltretiranaj Srba. Imao sam teške razgovore tada i sa Milanom Radojičićem i sa drugima i morao sam da ih razumem. Molio sam ih da se povuku tada sa barikada. Ovaj policajac je bio ranjen jer je naišao na žicu koja spaja ta vozila. Od eksploziva. Čekamo potvrdu za Mijailovića, imamo lica koja su spremna da budu zaštićeni svedoci, koji će reći da je ubijen, overen, hladnokrvno ubijen. Ja sam danas razgovarao sa njegovom suprugom, bilo mi je teško to da joj kažem.Tražili smo da ide jedan naš stručnjak na obdukciju, posebno su pravili problem oko Milenkovića, jer je za njega imamo podatak da je upucan sa oko 12 metara u trenutku kad je bacio pušku i podigao ruke. Dragan Nedeljković, jedan od najuglednijih ljudi u Zvečanu je muški to podnosio, čekaju svi da vide tela - dodao je predsednik Srbije.

1 / 5 Foto: Printscreen/RTS

- Milan Radojičić se nikada nije skrivao i stideo ni svoje uloge. On će svakako dogvooriti pozivu nadležnih organa RS. Uveren sam da će biti saslušan, nalazi se na teritorije centralne Srbije. On nije ranjen, on je čovek koji sebe smatra borcem za slobodu, svojih drugova se nikada nije odrekao i nikada neće, ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori. Kurtiju sam rekao da Srbi više nemaju kud, da ih je sve okrenuo protiv sebe, da neće sedati na traktor. Ne možete da opravdate ubistvo policajca, bez obzira što on nema šta da radi na severu. Ali "doterali su im cara do duvara". Kurti mrzi srpski narod, on misli da su srpski narod Rašić, Radomirović i ostali bednici koji služe svima protiv svog naroda.

