SITUACIJA VRI! Vučić: Šta očekujete - da bude kolona kao iz Karabaha? E neće!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije na javnom servisu.

Predsednik govori o situaciji na KiM i svim aktuelnim temama.

foto: Printscreen/RTS

O situaciji na KiM i bestidnim izjavama Edija Rame

Predsednik je na početku govorio o izjavi Edija Rame da je obeležavanje Dana žalosti u Srbiji pogrešno.

- Srbija naime obeležava Dan žalosti zbog tragičnih događaja na KiM. Zbog smrti svih ljudi iz ugla Ustava RS, svi su državljani naše zemlje. Srbija ima Dan žalosti i zbog trojice Srba i ubijenog policajca. To je civilizacijska, ozbiljna i odgovorna odluja. Edi Rama nije govorio istinu. Mi smo proglasili zbog svih događanja i ubijenih lica. Nije prvi put da ne govore istinu. A sada ću vam reći kako izgleda to lciemerje. Podsetiću vas šta se događalo pre samo 8 godina, 2015. godine. Tada je došlo do velikog sukoba u Kumanovu između đravih terorista koji su tada napali Makedoniju, suverenu državu, zemlju članicu UN, poginulo je čak 8 policajaca. Tada nam ni Rama niti bilo ko iz EU nije držao pridike - rekao je Vučić i pokazao slike "državsne sahrane u Prištini" 2015. godine, u uniformama UČK. risutni su bili od Ise Mustafe, koji je samnom pregovarao. To je komemoracija svim Albancima ubijenim u Kumanovu. Puna hala, sve organizovano. I nikom ništa. I to nije kraj.

Predsednik je potom pokazao sliku spomenika Beg Rizaju.

Ovo je Beg Rizaj, jedan od ubijenih terorista, a ovo je spomenik podignut njemu u Dečanima čuvenim. Spomenik obilazi i polaže sveće Ramuš Haradinaj. Toliko o njihovim principima, evrospkoj budućnosti i svemu drugom.

Kako kaže, odvratnije je ono što se dešavalo u našoj javnosti.

- Najpre su govorili kako je potrebno da imamo dan žalosti, "ali vlast to ne sme da uradi jer mora nekoga da sluša spolja". Kada je vlada to učinila na civilizacijski, odmeren, ozbiljan i odgovoran način, onda su rekli "a koga mi to žalimo". Ako vi ne žalite nikoga, mi imamo koga da žalimo.

Vučić ističe da Srbi koji su poginuli na KiM za njega nikada neće biti teroristi.

- Ubijeni Srbi su proodični ljudi, očevi ubijene dece. Mi ćemo svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije da obavimo. I to znači da ćemo se ponašati kao pravna država, da ćemo gledati, da ispitamo sve što se dogodilo, ali danas, kao što kažem, znamo mnogo više. Mi smo se zaprepastili činjenicom da je Eulex odbijen i da Eulex ćuti, da ne izdaje javno saopštenje za to da ide u operativnu akciju na sever Kosova. Tražiću da vam pokažu iz drona ubistvo policajca. Kako stvari stoje oni su postavljali barikade, a ne zamke jer je reč o ljudima koji su posle Kurtijevog terora, 10, 11 godina od Briselskog sporazuma, svakog dana od ubijana, šikaniranja, maltretiranaj Srba. Imao sam teške razgovore tada i sa Milanom Radojičićem i sa drugima i morao sam da ih razumem. Molio sam ih da se povuku tada sa barikada.

Kako kaže, Kejforov izveštaj sa barikada govori o tome da su vozila spojena starim eksplozivom i starim žicama.

- Ako bi neko došao teškim vozilima da bi to eksplodiralo i to bi sprečilo akciju uklanjanja vozila. Ovaj policajac je bio ranjen jer je naišao na žicu koja spaja ta vozila. Od eksploziva. Tada je došlo do razmene vatre. Ranjen je od eksploziva koji je postavljen. Mi ćemo svoj posao u skladu sa zakonima da obavimo. Ponašaćemo se kao pravna država, zaprepastili smo se činjenicom da Euleks ćuti i ne ide u operativnu akciju. Oni su zadržani u operativnoj sali gde su pratili gde se ko kreće. Čudno da svi ćute o tome. Kažu da su odbijeni od Prištine jer je Priština znala koga šalje u akciju i šta je namera prema Srbima. Odbijajući Euleks krenuli su da ubiju sve Srbe. Sad kreću sa smanjivanjem svog „herojskog dela“ Čekamo potvrdu za Mijailovića, imamo lica koja su spremna da budu zaštićeni svedoci, koji će reći da je ubijen, overen, hladnokrvno ubijen. Ja sam danas razgovarao sa njegovom suprugom, bilo mi je teško to da joj kažem.Tražili smo da ide jedan naš stručnjak na obdukciju, posebno su pravili problem oko Milenkovića, jer je za njega imamo podatak da je upucan sa oko 12 metara u trenutku kad je bacio pušku i podigao ruke. Dragan Nedeljković, jedan od najuglednijih ljudi u Zvečanu je muški to podnosio, čekaju svi da vide tela.

foto: Printscreen/RTS

Vučić navodi da se Milan Radojčić nikada nije skrivao i nije stideo svoje uloge.

- Milan Radojičić se nikada nije skrivao i stideo ni svoje uloge. Drugo je šta ja mislim o nečemu što se dogodilo, što nije bilo svakako za Srbiju dobro i Srbiji ništa dobro nije moglo da donese. On će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa RS. Uveren sam da će biti saslušan, nalazi se na teritorije centralne Srbije. On nije ranjen, on je čovek koji sebe smatra borcem za slobodu, svojih drugova se nikada nije odrekao i nikada neće, ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori. Kurtiju sam rekao da Srbi više nemaju kud, da ih je sve okrenuo protiv sebe, da neće sedati na traktor i svi će da se bore. Makar svi glavu izgubili. To sam rekao i pre tri dana. To sam rekao i dan uoči i mesec dana uoči. I pre godinu dana. To sam stotinu puta rekao.

- Ne možete da opravdate ubistvo čoveka, ubistvo policajca. Bez obzira što taj policajac po zakonu nema šta da traži na severu. Ne možete da opravdate ubistvo čoveka. Nema opravdanja za to. Za to nadležni organi moraju da reaguju. Kurti je sistematski uništavao i uništavao srpski narod. On mrzi srpski narod. On misli da su srpski narod, Rašić, Radomirović i ostali bednici, koji služe svima protiv sopstvenog naroda, rekao je predsednik.

- Ja znam kroz šta ti ljudi prolaze, ja na to upozoravam više od godinu dana. Kada je to došlo do ivice, ja od tada to govorim svima, ja te upozoravam zao što nisam ćorav i nisam glup da ne vidim šta radite srpskom narodu. Situacija vri! Može da priča ko god hoće, šta god hoće. I Kurti je ujedinio sve Srbe, na sve moguće načine. Šta očekujete? Da bude kao kolona iz Karabaha? Neće biti!

Podsetimo, nakon tragičnih događaja u nedelju u Banjskoj, predsednik Vučić je u obraćanju javnosti istakao da je glavni krivac za sve što se dešava na Kosovu i Metohiji Aljbin Kurti i da mu je jedina želja da nas uvede u sukob sa NATO-om.

U razgovoru sa ambasadorima zemalja Kvinte – SAD, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije, predsednik je zatražio da Kfor preuzme brigu o svim bezbednosnim pitanjima na severu KiM umesto Kurtijeve policije.

Danas je Dan žalosti u celoj Srbiji, kao i u Republici Srpskoj, a u srpskim sredinama na KiM proglašena je trodnevna žalost.

