"KURTIJU JE OVO BILO POTREBNO DA BI SE OPORAVIO!" Velibor Stević o oružanom sukobu na severu Kosova: Sve je urađeno ZBOG OVOGA

Prof. Velibor Stević, pukovnik u penziji, gostovao je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisao nedavne nemile događaje na severu Kosova.

- Kurti priča gluposti da ima terorista na severu. Srpski narod nikada nije bio teroristički narod. Neka mi nađu jedan primer i neka kažu da su Srbi bili teroristi. Pitanje je ko je ubio tog policajca, a to još nismo razjasnili. Istragu vrši Prištinske privremene vlasti i kako u njih verovati kada su oni sve to i iscenirali. Oni smatraju da mogu da pišu šta god hoće i da će im Evropa u to poverovati - rekao je Stević i dodao:

- Sve to jer je Kurti bio doveden u nezgodnu situaciju. Dobio je sankcije, posvađao se sa svima. Predsednik Srbije je pored toga održao govor u UN koji niko do sada nije smeo. Sve je to dovelo do toga da je Kurti morao da se oporavi, a to je njima bilo potrebno. Kurti takođe nije rođen na KiM-u. Niko čak ni ne zna da li on ima kosovski pasoš ili norveški pasoš.

