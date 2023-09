DOK SU ALBANCI VRŠLJALI PO BOLNICI, PRIPADNICI EULEKS SEDELI U KOLIMA: Dr Milović saopštio detalje torture u Kosovskoj Mitrovici

Nasilni upad u KBC Kosovska Mitrovica koji se dogodio jutros je samo nastavak višemesečne torture koju Srbi koji žive na Kosovu preživljavaju i doživljavaju, rekao je zamenik direktora te zdravstvene ustanove i bivši gradonačelnik opštine Zvečan Dragiša Milović.

Milović je istakao da upad u KBC Kosovska Mitrovica predstavlja pokušaj da se, kao što se radi i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zdravstvo poveže sa navodnim nečasnim radnjama.

1 / 7 Foto: Kurir

"Pokušavaju da SPC umešaju u nečasne radnje, a sada se krenulo i na zdravstvo. KBC je jedina multietnička bolnica u gradskoj sredini gde se leče i ostali pacijenti - nealbanci, Romi, svi. Mi smo otvoreni za sve", kazao je Milović na konferenciji za medije nakon jutrošnjeg upada specijalnih jedinica Kosovske policije u tu zdravstvenu ustanovu.

Milović podseća da su pre nekoliko dana primili pripadnike Kfora, i da su odgovorili na sva pitanja koja su ih interesovala.

"Tražili su i da obiđu bolnicu, bili su na internom i hirurškom odeljenju, pokazali smo i zalihe lekova, infuzionog rastvora, sve je to bilo za njih nebitno. Sve što smo pričali da nam preti humanitarna katastrofa i da ne dobijamo lekove, sve to ih ne interesuje. Više je akcenat da se uspešan rad ovog zdravstvenog centra zaprlja i uprlja i kaže da su i zdravstveni radnici, kao što se pokušava sa SPC, nešto što se treba optužiti i za šta treba reći da nije dobro", naglasio je on.

Milović ističe da će svi zaposleni u KBC Kosovska Mitrovica nastaviti da rade svoj posao.

Kako navodi, tačno je da su radnici koji su došli na svoja radna mesta uplašeni, a video je i žene u suzama.

Navodi da je i lekarima teško da uđu u salu i spašavaju nekome život dok gledaju duge cevi.

"Međutim, mi ćemo da nastavimo da radimo. Jesu teška vremena, ali iskreno se nadam da ćemo mi i ovo da prebrodimo, jer hiljadu puta ponavljamo, živimo na svojoj zemlji, nismo ništa tuđe uzeli. Ova bolnica je stub opstanka naših sugrađana, nema bolnice u Đakovici, Gnjilanu, Prizrenu, sve naše kolege i zdravstveni radnici su proterani sa svojih radnih mesta i možda neko pokušava da na ovaj način nas zaplaši, da napustimo svoja radna mesta, ali mi ćemo nastaviti da radimo", poručio je Milović.

Kako kaže, Euleks koji je jutros bio prisutan, bio je nezainteresovan za sva dešavanja.

foto: Kosovo online printscreen

Prema njegovim rečima, na pitanja zaposlenih u KBC šta se dešava, pripadnici Euleksa nisu imali odgovore.

"Ovakav Euleks nam nije ni potreban. Oni nisu bili ni na mestu gde se pretres dešavao. Mogli su da izađu iz svojih vozila i da po jedan predstavnik bude sa specijalnim jedinicama da vide šta se radi. Mi smo želeli prvo da čujemo šta se dešava, a nije mi jasno zašto nisu izašli iz svojih automobila koji su bili smešteni na 50 metara od mesta gde se dešava pretres - jedan ili dvojica da budu prisutni i da vide šta se dešava. Sedite u automobilu i ne znate šta se dešava. Sa takvom pasivnošću, ne trebaju nam", ukazuje Milović.

Ponavlja da su pretres vršile specijalne jedinice Kosovske policije i ROSU sa dugim cevima ali, naglašava, bilo je i civila sa automatskim puškama.

(Kurir.rs/Kosovo Online)