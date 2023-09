PREMIJERKA BRNABIĆ O UPADU U KBC KOSOVSKA MITROVICA: "Nastavlja se teror nad Srbima na KiM, jedini cilj im je da sve proteraju"

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić nalazi se u poseti Jablaničkom okrugu gde je prisustvovala puštanju u rad postrojenja za preradu otpadnih voda, nakon čega se obratila medijima.

O predlogu za raspuštanje parlamenta, ona kaže da su određeni mediji objavili netačne informacije da je obavestila ministre da će izbori biti 17. decembra.

- Nisam davala nikakve datume na sednici Vlade, informacije koje ste dobili nisu tačne. Uvek smo spremni za izbore, bolje da se održe pre nego kasnije - rekla je ona.

Istakla je da je sve u skladu sa zahtevima opozicije iz septembra, i ponavlja da neki mediji neozbiljno puštaju informacije sa sednice Vlade.

Ona je poručila da su opozicioni mediji objavili vest na osnovu tračeva, i da se nisu ni potrudili da saznaju šta je tačna informacija.

- Dakle, nisam rekla to što vi tvrdite, niste tražili potvrdu iz vlade, samo ste objavili kao da je činjenična informacija. Što se tiče trajanja mog mandata, razumela sam i iz vaših medija, da je opozicija tražila raspisivanje zajedničkih izbora do kraja godine. Mi želimo da izađemo u susret opoziciji, koja je pretila maltretiranjem građana ako se ne raspišu parlamentarni i beogradski izbori do kraja godine - rekla je premijerka.

Ana Brnabić je dodala da je njena ostavka na stolu, još od juna.

- Budžet će biti usvojen pre raspuštanja skupštine. Mi smo odgovorna vlast. Usvajanje budžeta će obezbediti dodatno povećanje penzija, plata i minimalca. Minimalac prvi put u istoriji ide preko 400 evra. Sve što obećavamo mi ćemo uvek ispuniti - rekla je premijerka.

Na pitanje o situaciji u Banjskoj, ona kaže da neki mediji u Srbiji prenose svaku Svećljinu reč kao da je istina.

- Kao da je sam Bog rekao. On kaže da se neko leči na VMA, a vi potrčite tamo. Evo vi pitajte Prištinu, pa objavite šta vam kažu. I nije istina da smo mi ćutali tri dana. Aleksandar Vučić se obratio javnosti to veče. Dakle ponovo ne govorite istinu, i to vam ne smeta. Kako smo ćutali tri dana? I Petar Petković je imao nakon toga pres konferenciju. I juče je imao. Ali vama je važno samo šta kažu Svećlja i Kurti. Vama je to na čast - rekla je Ana Brnabić.

O upadu u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, premijerka kaže da se nastavlja teror i maltretiranje Srba na KiM.

- Jedini cilj im je da proteraju sve Srbe sa KiM. Mi pričamo i sa Kforom, i sa međunarodnom zajednicom. Od jutros predsednik Aleksandar Vučić ima sastanke na tu temu. Nastavlja se teror nad Srbima - kaže ona.

Ana Brnabić kaže da je danas dan kada u rad puštamo prvo biološko postrojenje za prečišćivanje otpadnih voda u Srbiji.

- Veliki dan, a nula pitanja o tome. Toliko o važnosti ekologije kojom se mnogi ponose. Imamo mnogo posla koji moramo da uradimo na prikupljanju otpadnih voda, izgradnjom kanalizacionih sistema širom Srbije, a i izgradnju sistema za prečišćavanje sistema otpadnih voda. Mi smo opredelili četiri i po milijarde evra za te projekte - saopštila je premijerka.

