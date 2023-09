DIJALOG JE SADA U AMERIČKIM RUKAMA: Bećirović: Evropska unija više nema kapaciteta za to!

Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović ocenio je da je, kada je reč o novim pritiscima i eventualnim merama za Beograd i Prištinu, ključno da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi se ispunilo ono što su obaveze vlasti u Prištini, a to su osnivanje Zajednice srpskih opština, novi izbori na severu i povlačenje specijalnih jedinica.

Bećirović ističe da se pre deset godina Srbija nije pitala ili se vrlo malo pitala kad je reč o KiM.

- Sada je Srbija postala subjekt dešavanja, u poslednjih 10 godina i to najviše, svidelo se to nekom ili ne, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću. I on je uspeo nametnutu paradigmu, ne mogu oni dobiti sve, a mi ništa. Znači, mora doći do neke win-win situacije za obe strane. Tako da tu se jednostavno očekuje da to što je međunarodna zajednica obećala, što je preuzela na sebe obavezu, a to su tri tačke: osnivanje ZSO, održavanje ponovnih izbora u četiri opštine sa srpskom većinom i povlačenje specijalnih jedinica ROSU - kaže Bećirović.

Ističe i da sada ponovo dolazimo u situaciju da bez odobrenja Kfora specijalne jedinice Kosovske policije upadaju na sever i vrše različita hapšenja.

- I to je jasan znak da međunarodna zajednica mora početi da ispunjavati svoje obaveze. EU je uvela tihe sankcije Kosovu i sam kosovski premijer je priznao da je to već nanelo 500 miliona evra štete. Tako da EU može da deluje na takav način. Ali ovo je ipak politički dijalog i važno je da postoji politička volja da se reši, da dođe do normalizacije - ističe Bećirović.

Ocenjuje da pregovori na način na koji su vođeni pod pokroviteljstvom EU ne mogu dovesti do normalizacije.

Dodaje da je ključna uloga SAD za koje kaže da imaju "komplet patronat" nad vladom u Prištini".

- EU može kroz mere, dakle ekonomski. Međutim ključna je uloga SAD, znači oni imaju komplet patronat nad Vladom u Prištini. Tako da jednostavno u rukama je Amerikanaca da odmrznu taj konflikt i da ožive dijalog. Ali bojim se da EU nema više kapaciteta, potencijala, da da neku dodatnu vrednost tom dijalogu. Sve ovo što je uradio, vidimo kakav je rezultat. Umesto normalizacije, nenormalizacija odnosa. Mislim da posle jednog takvog rezultata EU nema više šta tražiti. U stvari, obesmišljen je i sam taj dijalog. Moraju se pronalaziti nove forma, novi modeli, kako da dođe do dogovora gde neće jedna strana izgubiti sve, a druga dobiti sve. Nego jednostavno mora da se nađe win-win rešenje i da se potpiše taj sveobuhvatni obavezujući sporazum o normalizaciji - navodi Bećirović.

Kurir.rs/Kosovo Online