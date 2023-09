"KADA SAM IM REKAO, KRSTILI SU SE, NISU VEROVALI" Šainović o optužnici protiv Šešelja: Vrše pritisak i neće STATI NA OVOME

Nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije Nikola Šainović bio je gost u emisiji "Puls Srbije" povodom razgovora o optužnici koja je stigla u Ambasadu Srbije u Hagu, za nepoštovanje suda protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i četvoro njegovih saradnika", izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

foto: Martijn Beekman / AFP / Profimedia, Printscreen/Kurir TV

"Sud je zatvoren ali je nastavljen mehanizam za sudove" , započeo je razgovor Šainović:

- Odlučeno je da se Haški tribunal zatvori, a to se nije desilo. Taj sud nije ono što je nekad bio. Zvanični Hag je zatvoren, ali je američkom kreativnošću preimenovan tako što su promenili termin. Nastao je mehanizam za međunarodne sudove, šta je to servis za održavanje? Izmislili su termin koji ne znači ništa - rekao je Šainović i dodao:

- Ja kada sam išao da izdržavam kaznu zatvora u Švedskoj, 2013. godine, oni su se krstili, jer im nije bilo jasno šta je to Mehanizam suda u Hagu...Taj mehanizam sada sam sebi pravi nove probleme.

foto: Profimedia/Nihad Ibrahimkadic / Anadolu Agency, BETA/Amir Hamzagić, Kurir Televizija, Shutterstock

Pojasnio je koje su međunarodne obaveze Srbije:

- Nije problem mehanizam nego onaj koji stoji iza njega. Država je našla odgovor. Taj sud se bavi samo pitanjima ratnih zločina i zato naš Sud nije izručio troje radikala i mislim da će i sada naše pravosuđe to odlučiti. Ako sud ima dokaz da je, recimo, on napisao knjigu od koje su nastale posledice... Recimo, da ima posledica, on ne bi morao da ide tamo, ali oni neće to. Svrha je naći nove elemente pritiska, sa mnogih strana. Sada imamo optužnicu protiv Šešelja lično, a u prvoj nije bilo protiv njega lično. Sve je on ovo govorio u sudnici, nije on ništa novo izvukao u knjizi- istakao je Šainović.

Podsetio je na složeni zapadni mehanizam koji deluje kao hobotnica, on onda deluje tako da svako pojača pritisak za "jedan zub".

- Ovo je političko pitanje i element pritiska, a iskustvo govori da na ovome neće stati. Da li to ima veze sa trenutnom politikom Vlade Srbije, pa nema!

