GRADONAČELNIK KRAGUJEVCA PODNEO OSTAVKU Gašić: Neću da nas niko maltretira

Juče u popodnevnim časovima, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, čiji je mandat obeležen ambicioznim projektima i značajnim infrastrukturnim investicijama, podneo je ostavku. U svom obrazloženju, on je naglasio da je odluku doneo kako bi građanima omogućio da žive normalno, da ih niko ne maltretira i da pokaže političkim protivnicima šta je demokratija. Ostavka gradonačelnika Dašića danas je konstatovana na redovnoj sednici Skupštine grada.

Imali smo velike ambicije i želje, ali i snažnu podršku države, kada smo stupanjem na dužnost preuzeli odgovornost za grad Kragujevac. Danas je na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje 4500 lica manje. Kragujevac je dobio Državni data centar, koji je ugostio između ostalog IBM i Orakle, a tu se nalazi i superkompjuter i prva nacionalna platforma za veštačku inteligenciju. Izgradili smo Palatu pravde, najveći i najmoderniji pravosudni centar u regionu, koji je objedinio 11 pravosudnih organa. To nas čini pravosudnim regionalnim centrom kao što imamo status obrazovnog i zdravstvenog centra zahvaljujući Univerzitetu i Univerzitetskom kliničkom centru, kome gravitira dva miliona ljudi.

Ako imamo u vidu da smo posle više od pola veka u najvećem zagađivaču vazduha Energetici, kotlove na ugalj zamenili kotlovima na gas, da smo izgradili 970 stanova za pripadnike službi bezbednosti, da je u toku izgradnja 360 kilometara kanalizacione infrastrukture u okviru projekta „Čista Srbija“, možemo da budemo zadovoljni urađenim.

Da ne spominjem sve one kilometre ulica i ulica koje smo otvarali, sve one škole koje su rekonstruisane i gde je obezbeđena energetska efikasnost, desetine i desetine dečijih igrališta i sportskih terena. Do kraja godine očekuje nas početak radova na izgradnji najvećeg i najlepšeg stadiona van Beograda, stadiona Čika Dača i ubedljivo najveća investicija u Kragujevcu ikada, izgradnja severne obilaznice.

foto: Promo

To su ključne investicije u budućnost grada.

Ono što je jako važno i što me je ponelo da podnesem ostavku jeste da izađemo na izbore 17. decembra. Zato što možemo, zato što hoćemo i zato što se izbora nikad nismo plašili. Najvažnija stvar u svemu tome je da prekinemo ovu agoniju, da ne mučimo više Kragujevčane, da pokažemo političkim protivnicima šta je demokratija i odgovornost prema vlasti. Zašto da čekamo još šest meseci?

Da nam neko zatvara ulice i da nas neko maltretira dok mi radimo, da neko o nama priča sve najcrnje dok mi istorijski menjamo Kragujevac! Isto mislim i za celu Srbiju i na kraju krajeva, svojim ostavkama gradonačelnici i predsednici opština, pružaju podršku građanima Srbije, ali i predsedniku države Aleksandru Vučiću.

Veoma je važno da podsetimo tu gospodu, kojima je jedini način političke borbe skakanje po skupštinskim klupama, optuživanje svoje države za sve i svašta, blokada međunarodnih, gradskih i drugih saobraćajnica, da se to tako ne radi.

Važno je da ih naučimo šta je demokratija, kako se preuzima odgovornost za vršenje vlasti u Republici Srbiji i svakoj drugoj demokratskoj državi u svetu. Hteli ste izbore što pre, evo izvolite! Pokažite koliko vredite u decembru!