"SRBIJA MORA DA IZDRŽI, KURTI ZNA DA SU MU OVO POSLEDNJI MINUTI!" Glišić tvrdi: Spreman je na OFANZIVU, ali EVO ŠTA USKORO SLEDI

Zastrašivanje i maltretiranje Srba u južnoj pokrajini ne prestaje!

Posle ubistava u Banjskoj, i ovo jutro je osvanulo uz incidente - kosovska policija je nasilno upala prvo u KBC Kosovska Mitrovica, a zatim sa dugim cevima i punom opremom u prostor vrtića.

Umesto odgovora na pitanja u vezi sa istragom u Banjsjoj koje je postavio direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, stigao je dopis Euleksa s tvrdnjom da nemaju mandat da učestvuju u istrazi. Tako je čitav slučaj ostao u rukama prištinskih vlasti.

Vladan Glišić, advokat i osnivač pokreta "Narodna mreža", gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o nedavnim nemilim događajima na Kosovu.

Glišić se najpre dotakao toga koliko može da se veruje istrazi prištinskih vlasti zbog montiranja slučaja.

- Oni će i montirati jer to smatraju kao oblik političke borbe. Iz Kurtijevog ugla, on radi ono što je po međunarodnom pravu odnosno uspostavlja kontrolu nad svakom kvadratnom kilometru svoje teritorije u očima onih koji su ih priznali kao državu. Dakle, ako su SAD priznale to kao državu, ako je to uradila EU i Britanija. U njihovim očima on je legitimni sprovodilac primerene sile na teritoriji gde postoje neke formacije koje nisu pod njihovom kontrolom. To je kao kada bi smo mi sada likvidirali migrante koji su pucali na naše patrole. Naravno Srbija je morala da vodi računa i da ide kao po jajima. Zato što postoji ta stigma iz devedesetih da smo mi brutalni i da smo zlikovci. Zato moramo da budemo oprezni i da ne radimo ono što je Albancima potpuno dozvoljeno. To ja govorim iz ugla Kurtija - rekao je Glišić i dodao:

- Inače, on nije čovek koji se povlači i nema hrabrosti. On sad ima podršku za ovo što radi od strane Zapada, ali on uvek uradi jedan korak više. Znajući da dovodeći celu tu konstrukciju pred svršen čin oni ne mogu sve to da sruše zbog tog jednog koraka više. On shvata da je ovo poslednji momenat kada može da zaokruži tu svoju državnost. Jer sve što će se dešavati ubuduće biće što više otpriznavanje Kosova i jačanje kolektivnog juga koji ne priznaju tu državu. Dakle, on pokušava u poslednjoj fazi sprovede ofanzivu i da dovede svet pred svršen čin. Još ako bi se desilo da ima nekog Pašinjana ovde koji će izdati Srbe na Kosovu i da se oni isele. On je onda sve završio i biće samo jedan fini državnik koji je koristio metode koje je morao. To treba da bude poruka nama jer sada treba izdržati jer on ne bi toliko pritiskao i samostalno radio da nije svestan da su ovo poslednji minuti kada to može da uradi.

