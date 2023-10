RADOIČIĆ NOĆ PROVEO U PRITVORU: Na informativnom bio još za vikend, a evo šta se očekuje u nekoliko narednih sati

U narednih nekoliko sati znaće se da li Milan Radoičić, bivši potpredsednik Srpske liste, ostaje u pritvoru, ili će pak na slobodu.

On danas treba da se nađe pred sudijom za prethodni postupak, koji odlučuje šta će se dalje dešavati. Radoičiću je juče određeno zadržavanje do 48 sati, ali je Tužilaštvo za njega tražilo pritvor.

- Kod sudije za prethodni postupak trebalo bi da se nađe tokom prepodneva, a saslušanje bi moglo da potraje nekoliko sati. Nakon toga, sudija može da odredi pritvor do 30 dana - priča izvor lista. Ako odluka bude bila takva, to će značiti da Radoičić ostaje iza rešetaka do daljeg. U tom slučaju će biti prebačen u neku od pritvorskih jedinica.

On se, inače, dovodi u vezu i sa tragičnim događajima u Banjskoj 24. septembra na Kosovu i Metohiji, a pre nekoliko dana javno je priznao da je "lično sam obavio sve pripreme za odbranu od okupatora".

Tužilaštvo tražilo pritvor Milan Radoičić (45) saslušan je juče u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako je saopšteno, on se sumnjiči da je sa, za sada više nepoznatih lica, izvršio krivična dela: udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija i teška dela protiv opšte sigurnosti. Nakon saslušanja, Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva. Radoičić je, navodi se u saopštenju, na saslušanju negirao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret. Oružje nabavljao u Tuzli Prema naredbi o sprovođenju istrage, Milan Radoičić se tereti da je od januara do 24. septembra 2023. godine, oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći nabavljao iz Tuzle (Federacija BiH). Ono mu je, navodi se u saopštenju, isporučivano na teritoriji Beograda, najčešće na potezu Bubanj Potok - Vrčin, koje je potom prenosio i skladištio na neutvrđenim lokacijama na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

U saopštenju piše i da ga je skrivao u napuštenim objektima i šumama, pa je "kao kolovođa grupe sa više NN lica, zajedničkim delovanjem i opšte opasnom radnjom 24. septembra izazvao opasnost za život ljudi u mestu Banjska na teritoriji AP KiM".

Pretres stana i saslušanje u Palati pravde

Kako je saopštio MUP, policija je juče pretresla stan i druge prostorije Milana Radoičića, kao i da mu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Navedeno je i da je "isti je uz krivičnu prijavu priveden u Više javno tužilaštvo u Beogradu".

00:20 Privođenje Radoičića

Džip u kome se nalazio Radoičić ušao u garažu ispod Palate pravde

Radoičić je na saslušanje stigao sa svojim advokatom Goranom Petronijevićem, sa kojim je i uslikan u Palati pravde. MUP je objavio i snimak njegovog dolaska u ovu zgradu. Dva džipa marke BMW (u jednom od njih je bio Radoičić), stigla su ispred Palate, ali su odmah ušla u podzemnu garažu ispod objekta. Kako je juče rekao Goran Petronijević, advokat Radoičića, njegov klijent je juče bio u Beogradu, pretres njegovog stana izvršen tokom prepodneva, i da je potrajao neko vreme.

- Pretres je izvršen u toku ranih jutarnjih sati, trajao je duže. "Pretres je izvršen u toku ranih jutarnjih sati, trajao je duže". Ništa u stanu nije pronađeno što je bilo od značaja, sem što je od Milana Radoičića privremeno oduzeto oružje za koje je imao dozvolu, o čemu je izdata potvrda - kazao je Petronijević.

Dodao je da "sve što se dešava shvata kao stvar pritiska", kao i da "nemamo nijedan jedini dokaz za sada, sem novinskih snimaka, za sve ono što mu se stavlja na teret".

Informativni razgovor tokom vikenda Pre četiri dana, tačnije u subotu, 30. septembra, sada već bivši potpredsednik Srpske liste bio je u policiji gde se, kako je saopšteno, odazvao pozivu državnih organa Republike Srbije. - U pratnji svog advokata, pristupio je u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi u svojstvu građanina dao izjavu na okolnosti tragičnog događaja u mestu Banjska, rano ujutru u nedelju, 24. septembra 2023. godine - navedeno je u saopštenju MUP.

"Lično sam obavio sve pripreme"

Samo dan pre toga, Goran Petronijević, advokat Milana Radoičića održao je konferenciju za medije gde je pročitao njegovo pismo javnosti.

Radoičić je u njemu, između ostalog, rekao da je "zajedno sa mojim sunarodnicima sa Kosova i Metohije 24. septembra došao na sever Kosova i Metohije, u predelu Banjske, a razlog našeg dolaska bio je da ohrabrimo naš narod u pružanju otpora teroru režima Aljbina Kurtija, i da stvorimo uslove za ostvarenje sna o slobodi".

Kurir.rs/Blic