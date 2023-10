"POSTOJAO JE SPISAK ZA LIKVIDACIJU NAS 20" Čeda Jovanović: Mira Marković je IZGUBILA RAZUM, Guriju naređeno da baci SANDUK SUZAVCA

Na današnji dan pre 23 godine sklonjen je s vlasti Slobodan Milošević , posle masovnih demonstracija koje su predvodili vodje Demokratske opozicije Srbije. Prvaci te koalicije 23 godine kasnije nalaze se na različitim političkim stanovištima ili su se povukli iz javnog života.

Čedomir Jovanović, predsednik LDP, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se prisetio 5. oktobra i otkrio našta je sve Milošević bio spreman.

- Ja još negde čuvam jedan gumeni metak koji me je pogodio tu ispred Skupštine u trenutku kada smo kroz park krenuli da uđemo u zgradu. Nije postojao nikakav racionalni plan da mi zauzmemo Skupštinu ili RTS. Lagao bih kada bih rekao da je postojao plan. Postavljena je bina da se lideri DOS-a obrate ljudima. Nismo očekivali da će se situacija razvijati kako se razvijala. Mi smo se 4. oktobra na 5. noću videli sa Legijom u Admirala Geprata. Ja sam se video sa komandatom SAJ-a Ćurčićem iznad picerije Orao i šefom policije za Vojvodinu Popivodom. Tada je već kružio neki spisak nas od 20 ljudi koje treba pohapsiti i pobiti jer je tu porodica počela da gubi razum, posebno Mira Marković - rekao je Jovanović i dodao:

- Milošević je izgubio podršku ljudi bez koje nije mogao da ostane na vlasti. Ali šta god mislili o policiji ili vojsci, oni jesu njemu bili dugo lojalni. Ali niko nije mogao od njih da očekuje da pucaju na narod samo da bi on ostao na vlasti. Međutim, oni su naredili i to. Tražili su od Gorana Radosavljevića Gurija da iz helikoptera baci sanduk suzavca koji se inače baca na frontu. Samo bi taj sanduk pobio ljude na platou ispred Skupštine, a te koncentracije gasa bi bile fatalne za stotine nas. On to nije želeo da uradi. Ispaljivali su satima sa krova stanice Majke Jevrosime suzavac na ulice oko policije i na park kod Skupštine. Sve dok nismo tamo došli i kao da su čekali da ih izvedemo i da konačno odu kući.

