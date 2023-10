Čedomir Jovanović, predsednik LDP, gostovao je u emisiji Puls Srbije povodom 23. godišnjice od rušenja režima Slobodana Miloševića.

On se tom prilikom dotakao brojnih neispričanih priča koje su se dogodile 5. oktobra, ali koliko je za njega peti oktobar zapravo "trajao".

02:19 ČEDA JOVANOVIĆ PUSTIO SUZU U PROGRAMU UŽIVO: Dok sam ja čuvao Miloševića ko čoveka, a oni su ubili Đinđića ko PSA NA ŠTAKAMA

- Peti oktobar je ubijen 12. marta. Tog dana se to zlo koje nas izjeda i to prokletstvo koje nas prati je vratilo milo za drago. A pošto nismo isti, onda je vratilo na drugačiji način. Ja sam Miloševića čuvao, a oni su Zorana ubili. Ja sam Miloševića ispratio u Centralni zatvor ko čoveka, a oni su njega ubili ko psa na štakama. Jednu reč nisam rekao kada je Milošević umro. Ostavio sam to istoriji i nekome drugom. Snimali su seriju o hapšenju Miloševića. Ni jednu reč tim ljudima nisam rekao, nisam želeo ništa da menjam. Svaki dan traže od mene da kažem sve što znam, a ja to neću. A oni ne prestaju da lažu o Zoranu do danas.

