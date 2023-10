JA TO NIKADA NE BIH URADIO, TO NIJE FER NI POLITIČKI MUDRO: Vučić iz Španije o uceni Vjose Osmani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sa Samita Evropske političke zajednice u Granadi da on nikada ne bi tražio sankcije protiv bilo koga, i da je na zemljama članicama da odluče o tom pitanju.

Govoreći o izjavi predsednice tzv. Kosova Vjose Osmani, koje je pozvala Španiju da usvoji mere protiv Srbije, Vučić je poručio:

"Ima puno razlika među nama. Jedna od tih je to što ja nikada nisam tražio sankcije protiv bilo koga. Verujem da to nije fer, nije politički mudro, naročito ne da ucenjujete EU da uradi nešto što vi želite, i to protiv nekoga i ne u vašu korist. Ja to nikada ne bih učinio. Ali, u svakom slučaju, na zemljama članicama je da odluče", rekao je predsednik Vučić.

(Kurir.rs/Euronews Srbija)