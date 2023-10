ŠAPIĆ U POSETI LJUBLJANI: Razmena znanja i iskustva sa Zoranom Jankovićem može mnogo da nam koristi

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sastao se sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem u Gradskoj kući. Šapić mu je zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i prilici da razmene iskustva i znanja.

- Gradonačelnik Janković je jedan od ljudi od kojih može mnogo da se nauči o vođenju grada, te kako iza sebe da ostavite zaista velike stvari. Izuzetno mi je značio razgovor s njim jer se i inače pokazao kao veliki prijatelj naše zemlje, našeg glavnog grada i srpskog naroda kojem svojim poreklom pripada. U budućnosti ću se potruditi da imamo što intenzivniju i češću komunikaciju i da sve ono što je primenljivo iz Ljubljane implementiramo u naš grad, te da Beograđani imaju tu vrstu koristi od naših sastanaka i saradnje - rekao je Aleksandar Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

Gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković ocenio je da su veliki sportisti naučili da se bore, te da iako je ovo prvi susret sa Šapićem, zasigurno neće biti poslednji.

- Naš zadatak je da razmenjujemo iskustva, među nama nema ljubomore, već se veselimo kad se nešto dobro napravi. Izuzetno sam ponosan što sam dobio Sretenjsko priznanje od predsednika Vučića i ono je kod mene na vidnom mestu. Zato se veselim svim uspesima Beograda, a što se mene tiče, mlađem kolegi Šapiću vrata su uvek otvorena, želim mu mnogo sreće u daljem radu, a ja kada god budem bio potreban, doći ću u Beograd, samo je dovoljno da me pozoveš - poručio je Janković.

foto: Foto: Grad Beograd

foto: Foto: Grad Beograd

On je podsetio da čak i u „ludim godinama” nije bilo sporova između Srbije i Slovenije, naročito između gradova. Ljudi se međusobno posećuju, a i privreda u oba pravca funkcioniše, naveo je on.

- Dobri odnosi među ljudima i firmama jeste ono što mi u politici nikako ne smemo da kvarimo, nego naprotiv da podržavamo - poručio je Janković.

foto: Foto: Grad Beograd

Janković je uručio Šapiću ključeve grada Ljubljane, uz poruku da su to ključevi koji otvaraju sva vrata grada.

U okviru svoje posete Ljubljani, gradonačelnik Aleksandar Šapić učestvovao je i na 13. „Ljubljana forumu 2023”, posvećenom klimatski neutralnim i pametnim gradovima do 2030. godine.

foto: Foto: Grad Beograd

Na panelu koji je okupio gradonačelnike i predstavnike Beograda, Rijeke, Sarajeva, Beča, Budimpešte, Novog Sada i Ljubljane razgovaralo se o izazovima sa kojima se susreću njihovi gradovi kao i o projektima koji su u toku realizacije.

foto: Foto: Grad Beograd

foto: Foto: Grad Beograd

Gradonačelnik Šapić je tom prilikom predstavio razvojne projekte Grada Beograda, a pre svega metro kao budući primarni način prevoza građana. On je podsetio da je Grad Beograd doneo odluku da u roku od nekoliko godina vozila u gradskom prevozu umesto nafte kao gorivo koriste gas i električnu energiju, što će automatski uticati na smanjenje zagađenja. Šapić je upoznao sagovornike i sa novim pojednostavljenim i efikasnijim sistemom naplate u javnom prevozu bez privatnog posrednika, koji je taj posao radio poslednjih petnaest godina, što će, kako je rekao, vratiti poverenje građana i povećati naplatu. Prema njegovim rečima, sve to je prelazna faza do konačnog primarnog načina prevoza, a to je metro čija se prva linija očekuje 2028, a druga 2030. godine. On je naglasio da je Beograd otvoren za saradnju sa svim gradovima regiona.

Kurir.rs