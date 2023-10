"DOBILI SMO OVO NAREĐENJE ZA 5. OKTOBAR, DOGOVORILI SMO SE DA GA NE ISPUNIMO" Guri bez dileme: Doveli bismo državu u građanski rat

Policija, petog oktobra, nije mogla da ide protiv sopstvenog naroda. Svaki pokušaj sprečavanja građanske volje rezultirali bi krvoprolićem već malokrvne Srbije.

Srbija je u ratu u Jugoslaviji i na Kosovu i Metohiji izgubila mnogo. Takođe, država je bila pod udarom sankcija i nestašica s spoljnih faktora.

Policijske snage prestaju da pružaju otpor, mahom se pridružuju građanima, u demonstracijama je poginulo dvoje, a povređeno 65 ljudi.

Goran Radosavljević Guri, bivši prvi komandant Žandarmerije se za Kurir televiziju prisetio petog oktobra.

- Izašla je kritična masa ljudi na ulice, mi smo dobili poprečne zadatke koji idu mimo procedura. Ministar mora da izda naređenje načelniku resora Javne bezbednosti, potom on mora da ga izda komandantnu posebnih jedinica, i tako dalje. Međutim, taj put se skratio, Vlajko Stojiljković je mene direktno zvao. Iznenadio sam se kada sam čuo da treba da izbacimo suzavac na masu. Pre toga, bila su naređenja da zaustavimo, po svaku cenu, ljude iz Čačka, Vojvodina i svih strana. Legija je imao zadatak da od lipovačkih šuma blokira put, ja sam imao zadatak na Bubanj Potoku - započeo je Guri, pa nastavio:

- Tada smo shvatili da bi nas sve to dovelo do građanskog rata, pa nismo hteli to da učinimo. Našli smo se i dogovorili da nećemo izvršiti ta naređenja, makar nas to koštalo života. Naravno, u tom trenutku smo bili dovoljno jaki i opremljeni da niko nije mogao da prodre do nas.

Pored policijskih snaga, Milorad Ulemek Legija, komandant jedinice za specijalne jedinice, trebalo je da bude na pripravnosti tog dana, da reaguje i osujeti pokušaje demonstranata da svrgnu vlast.

Međutim, niko nije očekivao susret Legije sa vođom opozicije za čije će ubistvo, tri godine kasnije, biti osuđen. Prema kasnijim navodima, Zoran Đinđić i Legija sastali su se 4. oktobra oko 18 časova.

Tokom razgovora, Đinđić je zatražio da JSO uhapsi Radeta Markovića, bivšeg šefa resora državne bezbednosti, što je Legija kategorički odbio.

Potom je Čedomir Jovanović, predsednik LDP-a, rekao da su Đinđić i Legija imali razgovor u automobilu:

- Đinđić nije imao veze sa Legijom, niti je ovaj imao s njim. Iz nekog razloga je Legija osetio da je to sa Miloševićem loše i da je gotovo. Oni su se našli u automobili, u kojem su prorazgovarali. Punili su im glavu glupostima da će ući NATO, proglasićemo pobedu, onda će oni da uđu u Srbiju, napašće vojsku, policiju... Već tada nisam mogao da razumem, Legija je imao stomak, pitao sam se kakva je ovo specijalna policija koja ima stomak kao baba. On je još tada bio potpuno spržen tim zločinima, više se nikada nije vratio, nije se iz toga iščupao. Legija nije ništa tražio za sebe, pitao je samo da li napadamo kasarne. To nije imalo veze sa nama, nismo imali ni sa čim da napadnemo.

