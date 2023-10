GLASAĆE SE I U DECEMBRU I NA PROLEĆE! Evo do kad će raditi parlament i kad se kreće u kampanju

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević otkrio je nove detalje u vezi sa izborima koji su, sada je još izvesnije, planirani za 17. decembar.

Uz poruku da će predstojeći izbori biti lepa prilika da se proveri ko koliko vredi, Vučević je objasnio da će lokalni izbori biti održani u dva intervala - u decembru i na proleće sledeće godine.

Lepa prilika

- Izbori mogu da se održe do kraja godine, verujem da ćemo imati izbore u decembru ove godine. Govorim o izborima za Narodnu skupštinu, pokrajinsku skupštinu Vojvodine, Skupštinu Grada Beograda i sedamdesetak lokalnih samouprava. Oko 100 lokalnih samouprava, gradova i opština imaće izbore u maju, junu sledeće godine. Ono što je bio zahtev opozicije, evo imaćete u dva intervala izbore, poštujuće političke dogovore i zakone. Ja mogu da kažem da sam zabrinut, jer sam prvi među jednakima u SNS, znam šta nas čeka u narednim mesecima, treba mnogo da se radi. Verujem da će predsednik Srbije podržati svoju stranku, mislim da je to prirodno i logično. Verujem da će u decembru građani moći da kažu jasno i glasno kakvu Srbiju žele - poručio je Vučević za TV Pink.

On je rekao i da se pribojava da će opozicija, koja je tražila izbore, u slučaju poraza ponovo imati priču da su pokradeni.

- Nećete biti pokradeni, imate više partija i lista. Oni imaju mnogo više kontrolora na biračkim kutijama nego što ih ima SNS. Svuda ste brojniji, govorim i o levoj i o desnoj opoziciji. Uđite u narod i vidite šta narod ima da kaže. Biće to lepa prilika da proveri svako koliko vredi - rekao je Vučević, koji je i ministar odbrane i potpredsednik Vlade.

Manje neizvesnosti

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže za Kurir da su nove informacije koje je dao Vučević definitivna potvrda Vučićevih najava da će 17. decembra biti lokalnih izbora, ali ne u svim sredinama.

- Bilo je nekih indicija da će se možda sve opštine i gradovi u Vojvodini spojiti s pokrajinskim izborima na proleće. Međutim, očigledno je odluka u vladajućoj stranci da se podele samo lokalni izbori. Politički gledano, čini mi se da će SNS za proleće ostaviti one opštine i gradove u kojima su oni snažniji politički faktor, gde imaju stabilnu podršku. Gde se očekuje neka vrsta neizvesnosti, lokalni izbori će biti spojeni s republičkim izborima 17. decembra. Javnost još ne zna tačno u kojim sve opštinama i gradovima su čelni ljudi podneli ostavke. Zasad znamo za 30 ili 40 opština i gradova i to je jedna od najvećih neizvesnosti koja ostaje - ocenjuje Klačar.

On smatra da ima dovoljno vremena da se i na republičkom i na pokrajinskom nivou završe procedure za decembarske izbore.

- Pokrajinska skupština može da se samoraspusti na predlog trećine poslanika. Na republičkom nivou mora da protekne između 45 i 60 dana kampanje, a na pokrajinskom je to između 30 i 60 dana. Dakle, pokrajinska skupština ima vremena da funkcioniše otprilike do sredine novembra, samo je pitanje da li će se ići na kraću kampanju. Na republičkom nivou je najjednostavnija situacija. Ana Brnabić kao premijerka treba da se obrati predsedniku Republike sa obrazloženim predlogom za raspuštanje Narodne skupštine. Predsednik može istog dana da ukazom raspusti parlament i već od tog dana praktično mogu da se raspišu parlamentarni izbori. Skupština može da funkcioniše do 2. novembra ukoliko se prate svi rokovi i kako bi kampanja trajala između 45 i 60 dana - objašnjava naš sagovornik.

Procedura

Klačar napominje da postoji i prostor da se izbori na lokalu ipak ne organizuju, jer posle podnošenja ostavki predsednika opštine ili gradonačelnika traje rok od 30 dana u kojem lokalna skupština može da izabere novog predsednika opštine ili gradonačelnika.

- Rokovi za glavni grad su isti kao i za sve lokalne sredine. Od momenta kad je gradonačelnik podneo ostavku, postoji rok od 30 dana kada Skupština grada može da izabere novog gradonačelnika. Hipotetički i teorijski, SNS ima vremena i da se predomisli i ponovo izabere gradonačelnika Beograda, i to isto važi i za svih 70 lokalnih samouprava, o kojima Vučević govori, u kojima su čelni ljudi podneli ostavke. Međutim, ja ne očekujem da se to dogodi, posebno ne u Beogradu. Sve ono što se vidi na terenu i u izjavama zvaničnika ide u pravcu izbora 17. decembra - zaključuje Klačar.

Deo opozicije traže izjašnjenje Pismo međunarodnim organizacijama foto: Nemanja Nikolić Pet opozicionih parlamentarnih stranaka i organizacija uputilo je juče zajedničko pismo svim relevantnim međunarodnim faktorima za praćenje izbora u Srbiji sa zahtevom da se izjasne o izbornim uslovima. Upitali su da li će izbore smatrati neslobodnim i nedemokratskim ukoliko se sprovedu bez ispunjenih preporuka iz izveštaja ODHIR, odnosno OEBS, a koje se Vlada Srbije obavezala da će ispuniti, navedeno je u saopštenju Stranke slobode i pravde. Ovaj zahtev su inicirali SSP, PSG, Pokret za preokret, Sindikat Sloga i Zeleno-levi front.

