IMPLEMENTIRALI SMO 79 ODSTO PREPORUKA ZA SAMO DVA IZBORNA CIKLUSA I PO TOME SMO PRVI U SVETU! Premijerka o izbornim uslovima

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da opozcija pokušava da instrumentalizuje međunarodne institucije, OEBS i sve strane ambasade, zato što se sprema za neuspeh na izborima koje je sama zahtevala. Kako je naglasila, Srbija je do sada implementirala 79 odsto od ukupnog broja preporuka za samo dva izborna ciklusa i da je po tome prva u svetu.

- Zahtevali su da se izbori održe do kraja godine, i to parlamentarni i lokalni zajedno. Sada se obraćaju međunarodnoj zajednici i stranim ambasadama i pokušavaju da dođe do odlaganja izbora, kao i promene odluke da će izbora uopšte biti - rekla je Brnabić novinarma u Ubu.

Na pitanje da li se zahtevi, koje je navela u zvaničnom pismu OEBS, u okviru kojih je tražila da razmotri slanje Misije eksperata koji bi radio na proceni predizbornog okruženja i same pripreme za izbore, razlikuju od onih koji je naveo deo opozicije u pismu međunarodnoj zajednici, ona je odgovorila da njihovi zahtevi nisu ni slični.

- Mi smo ozbiljni i konkretni, a oni kao i u svemu što rade neozbiljni. Pokušavaju da uvuku strani faktor u izazivanje nemira, što do sada nikada nije uspelo i mislim da ni neće uspeti - poručila je premijerka.

Ana Brnabić je odbacila kritike predstavnika opozicije da ništa nije rađeno po pitanju unapređenja izbornih uslova ističući da su urađene tri bitne stvari:

- Odmah nakon izbora smo zajedno da ODIHR-om oformili radnu grupu, kao i stalnu radnu grupu koja radi na poboljšanju izbornih uslova. Zatim, izveštaj OEBS-a nakon izbora 2022. godine jasno kaže da postoje uslovi za slobodne i demokratske izbore, a da postoji još preporuka koje Srbija još nije implementirala. Bitno je da navedemo da smo mi do sada implementirali 79 odsto od ukupnog broja preporuka za samo dva izborna ciklusa, i po tome smo prvi u svetu. Takođe, OEBS donosi stalno odluke za unapređivanje izbora i izbornih uslova, u apsolutno svim državama na svetu, Kanade, Francuske, Nemačke, tako da te preporuke za Srbiju apsolutno nije ništa posebno - naglasila je predsednica Vlade Srbije i dodala da se nada se da će tokom oktobra misija ODIHR doći u Srbiju.

Kurir.rs