PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU P3 136/22

VIŠI SUD U BEOGRADU Sudija Marijana Nikolić Milosavljević, sudija pojedinac, u parnici tužioca Andreja Bajeca iz Beograda, čiji je punomocnik Živorad Ikonović, advokat iz Beograda, protiv tuženih Rajka Nedića iz Beograda i Adria Media Group d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, čiji je zajednički punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 500.000,00 dinara, nakon održane i zaključene glavne i javne rasprave dana 09.05.2023. godine doneo je PRESUDU DELIMIČNO SE usvaja tužbeni zahtev tužioca, pa SE OBAVEZUJU tuženi Rajko Nedić i Adria Media Group d.o.o. Beograd da tužiocu Andreju Bajecu, na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede ugleda i časti solidarno isplate iznos od 50.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 09.05.2023. godine pa do isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Andreja Bajeca na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede ugleda i časti u preostalom delu preko dosuđenog iznosa od 50.000,00 dinara, do traženog iznosa od 500.000,00 dinara, za iznos od još 450.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 09.05.2023. godine pa do isplate, KAO NEOSNOVAN. NALAŽE SE tuženom Rajku Nediću da objavi uvod i izreku pravnosnažne presude, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, o svom trošku, bez komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom izdanju internet portala kurir.rs, u roku od 8 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom plaćanja novčanih penala u iznosu od 100.000,00 dinara, dok se tužbeni zahtev u preostalom delu kojim je tražio da se objavi presuda u celosti, ODBIJA KAO NEOSNOVAN. OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu na ime trškova parničnog postupka solidarno isplate iznos od 48.300,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Kurir.rs