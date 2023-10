VUČIĆ O SITUACIJI NA SEVERU KOSMETA: Srbi su napustili institucije kada ih je Kurti ukinuo, a ne iz svog hira

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je naveo da će Srbina nastojati da se svi problemi i tenzije na Kosovu i Metohiji reše na miran način.

- Za nas je važno da pokušamo da nastavimo dijalog, iako suštinskog dijaloga nema jer ga Priština neće i ne želi. Ja bih pozvao sve predstavnike našeg naroda, u skladu sa promenjenim okolnostima, kada su videli kako je to Kurti zloupotrebljavao na najgori mogući način, a da se niko sa Zapada nije ni osvrnuo ni okrenuo, i rekao da ovo nije dopustivo, zamolio bih naše ljude da oni izađu sa inicijativama za što brže organizovanje izbora u 4 opštine na severu Kosova i Metohije. To je moja molba, kako ja sagledavam stvari. Da se izađe na izbore što je moguće pre, i neka Kurti kaže da on ne želi izbore i da je demokratski da neko sa 3,4 posto vlada na severu KiM. Da tako pokrenemo postupak konsolidacija, da vidimo kako da te osnovne poluge vlasti na severu KiM dođu u ruke onih koji tamko žive, a ne onih koji tamo ne žive i nikada neće živeti - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbi su napustili institucije kada ih je ukinuo Aljbin Kurti.

- Smenom gospodina Đurića on je ukinuo regionalnu policiju koja je postojala u skladu sa članom 9 Briselskog sporazuma. I tada su to ljudi napustili, a ne iz svog hira kako neki u Srbiji pokušavaju da objasne. I još je jedan ključni razlog. Oni su 10 godina čekali formiranje ZSO, a da te Zajednice nije bilo. Kao što je svima jasno zašto su se Srbi na KiM pobunili, ali niko o tome danas neće da govori ni u domaćoj javnosti, jer trče od jedne do druge ambasade, ne bi li olajavali državu, i to je jedino što rade - navodi predsednik.

(Kurir.rs)