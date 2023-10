UŽIVO, VUČIĆ: Auto-put Ruma-Šabac otvara se u 18 časova, do Nove godine vožnja BESPLATNA! Evo i koliko će se kasnije naplaćivati

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom otvaranju auto-puta Ruma-Šabac sa mostom preko Save.

Auto-put Ruma-Šabac je najznačajnija infrastrukturna investicija koja spaja Srem i Mačvu i ujedno je najkraća saobraćajna veza između Novog Sada i Beograda sa ovim delom zapadne Srbije i Republikom Srpskom.

Prezentacija čitavog projekta i vožnja novootvorenom deonicom

Vučić je juče najavio da će put za saobraćaj biti pušten do 15 časova, kao i da je ponosan na ovaj autoput i da će sada od Beograda do Šapca moći da se stigne za 45 minuta.

foto: Printscreen Pink

- To je nešto neverovatno i veličanstveno. Kada krenete ka šabačkom mostu videćete jedan predivan drvored kod Klenka, to je veličanstveno kako izgleda - rekao je Vučić i dodao da je ponosan na Srbiju i na ono što je izgrađeno.

foto: Printscreen Pink

Otvaranju auto-puta prisustvuju i premijerka Ana Brnabić i ministri u Vladi Srbije.

Predsednik je istakao da je ovo najvažniji deo auto-puta.

foto: Printscreen Pink

- Ovaj deo smo završili, ovo je bilo bitno, ako ne i najvažnije. Moramo da završimo i ostali deo puta, jer nas povezuje sa Zvornikom, i podiže Loznicu! Ne merim godine, merim samo rezultate. Kada bismo završili ceo Srem i Mačva, imali bismo sve. Sigurno najbolju povezanost, kada se uradi i ovih 54,5 kilometara, dovešće do odlične povezanosti. Nadam se da ćete biti u mogućnosti da završite autoput u što bržem roku, pod tim se podrazumeva rok do kraja 2024. godine. Zahvalan sam vam na vašem radu, trudu i svemu što radite.

foto: Printscreen Pink

Vučić je kazao da je potrebno da se uradi Hrtkovac - Platičevo, Platičvo - Vitlajevci/Grabovci mora da se uradi.

- Potrebno je da se uradi deonica kod Hrtkovca, mora zbog ljudi koji ovde žive. Znam da je skupo, ali moramo. Kažem da je ovo najvažnija deonica jer spaja spaja Srem, Mačvu, ali i Banat i Beograd. Nijedna zemlja u Evropi ne radi kilometražu javnih puteva kao što mi radimo! I ja čestitam građanima Srbije na tome, jer ne povećavamo stopu javnog duga! Ovo su neverovatne promene, veoma značajne stvari i za investitore. Potpisujemo najmanje dva velika ugovora sa Kinom, to je na radost ljudi u Vojvodini, jedno će biti od Bačkog brega, Sombora, Kule, Vrbasa, Bečeja, Kikinde, a drugo Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad. Gotovo je neverovatno šta sve radimo. Treba da se završi i Pakovraće-Požega. Ićićemo i na izgradnju novog dela ka Prokuplju, kao i od Beograda do Niša, onda idemo ka Požarevcu, pa potpisujemo ugovor za brzu saobraćajnicu do Bele Palanke. Posle toga se završava deo do Preljine i Čačka, skoro neverovatno šta smo uspeli da uradimo - istakao je predsednik i dodao da je ponosan ostvarenim rezultatima.

foto: Printscreen Pink

- Morate imati zdravu ekonomiju da bi ovo mogli da postignete. Drago mi je da je moguće, ali to nije više samo pitanje novca, to je i problem eksproprijacije - naveo je Vučić.

foto: Printscreen Pink

Predsednik je govoreći o novim investitorima istakao važnost postojanja auto-puteva, kao i gasovoda.

- Ovo su čudesne stvari za zemlju. Od Beograda do Cera sat vremena…to nikada nije bilo.

foto: Printscreen Pink

- Ja sam srećan što smo to mogli da uradimo. To više nije pitanje samo novca, već problema sa eskproprijacijom... Ponegde pogreše veštaci, poreska uprava i kažu cenu manju od realne, a imate ljude koji prijave poreze na imovinu vrednosti 4.000 evra, pa danas kažu da vredi 200.000 evra. Za mene sve kasni. Ja se trudim da stignem svuda tamo gde ovi vaši nikada nisu stigli. Oni su 2016. godine u razgovoru sa Peningtonom rekli kako će da krenu u izgradnju ovog auto-puta, na kraju ni peni nisu uložili, ni seoski put nisu izgradili.

Vučić kaže da su između tri/tri i po milijarde evra uložene u kampanju protiv njega.

- Kako da očekujete pobedu posle toga? Nije realno. Ali, ovo ne možete da pobedite. Ovo su rezultati. Železnička stanica "Prokop" je obećana 1970. godine. Legendarnog gradonačelnika Branka Pešića niko nije pitao zašto to nije izgrađeno. Nemojte da vam pričam koliko su to obećavali od Đilasa do svig drugih, a opet Vučić uradio. To su stvari koje ne možete da izbrišete - kazao je predsednik.

- Auto-put će danas biti otvoren u 18 časova. Vožnja do Nove godine biće besplatna, sama deonica Ruma-Šabac je 100 dinara, a 270 dinara je Beograd-Šabac. Beograd-Ruma je 170 dinara. Neverovatno je da ćete moći da se vozite za manje od 1,5 evra da se vozite ovakvim putem.

Podaci o auto-putu Ukupna dužina auto-puta od Rume do Šapca sa mostom preko Save, koja se pušta u javni saobraćaj iznosi 24,6 kilometara, a obuhvata 440 metara povezanih sa Fruškogorskim koridorom, 22,08 km auto-puta od Rume do Šapca, most preko Save od 1.335 metara kao i 700 metara dela deonice 3 do petlje Drenovac. Preostali deo trase Deonice 3, brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, dužine 53,88 km je još u izgradnji. Ukupna dužina deonice Ruma - Šabac - Loznica je 78 kilometara a ceo projekat je podeljen na tri deonice i to - Deonica 1 auto-put Ruma - Šabac, Deonica 2 most preko reke Save i Deonica 3 brza saobraćajnica Šabac - Loznica. Na celoj ovoj deonici predviđena je izgradnja 56 objekata od toga 54 mosta, kao i izgradnja osam raskrsnica (pet kružnih i tri denivelisane), ali i tri petlje u Rumi, Hrtkovcima i Drenovcu. Konkretno deonica autoputa od Rume do Šapca ima šest nadvožnjaka, osam mostova i dve petlje, Ruma i Hrtkovci. Ovaj auto-put ima tri naplatne stanice i to su: naplatna stanica "Ruma" sa 11 prolaza u oba smera, "Hrtkovci" sa pet prolaza u oba smera i "Šabac" sa osam prolaza u oba smera. U izgradnju auto-puta ugrađeno je 305.000 tona asfalta, 136.210 kubika betona, 2.466.000 kubika materijala u nasip, 16.074 tona armature i postavljeno 116,036 metara odbojne ograde. Trasa auto-puta Ruma-Šabac zaobilazi naselja Klenak, Platičevo, Hrtkovci i Jarak, čime se ova mesta rasterećuju od teškog teretnog saobraćaja. Ispred Hrtkovaca je izgrađen nadvožnjak sa petljom, gde se auto-put ukršta sa državnim putem IB reda br.20. Most preko Save dužine 1.350 m, sastoji se iz glavne mostovske konstrukcije dužine 605 m, leve prilazne konstrukcije 310,5 m, desne prilazne konstrukcije 439,5 m, kao i produžetka mostovske konstrukcije u dužini od 1.010 m. Ukupna dužina ovog mosta sa produžetkom iznosi 2. 365 m. Most preko Save, spojen je 25. jula 2022.. Komercijalni ugovor za izgradnju auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica potpisan je 19. novembra 2019. sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt koja je radila na njegovoj izgradnji sa domaćim podizvođačima. Ovaj put je inače i najkraća veza između Beograda i Novog Sada sa BiH i Republikom Srpskom preko graničnog prelaza Badovinci (Pavlovića ćuprija) i dalje prema Bijeljini ili prelaza Trbušnica kod Loznice. Brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica, u celini treba da se završi do kraja 2024. godine.

Kurir.rs