EDI RAMA NEĆE DA SE PRIČA O BANJSKOJ U TIRANI! Lopandić nema dilemu: Iza toga stoji neka služba, ZNAČAJNE STVARI SE DOGAĐAJU

Na Kosovu i Metohiji dešavaju se nova hapšenja Srba. U Zubinom Potoku priveden je 27-ogodišnji Stefan Spasojević jer je, kako kaže, nosio majicu na kojoj su bili srpski manastiri sa natpisom na ćirilici "Ne damo te zemljo Dušanova".

Spasojević je rekao da ga je tzv. kosovska policija izvela iz kola, pretresla vozilo, a potom pitala šta mu piše na majici. Prema njegovim rečima pozvali su patrolu Rosu, jer među njima ima onih koji znaju ćirlicu.

Rekli su da natpis na njegovoj majici predstavlja "vređanje na nacionalnoj osnovi" i da može da je nosi samo kod kuće ili u šumi. Povodom novog hapšenja reagovala je kancelarija za KiM.

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije, koji je detaljnije tumačio ovakve slučajeve jeste Duško Lopandić, diplomata i stručnjak za međunarodne odnose

- Rekao bih da to nije preterano iznenađenje, ako uzmemo u obzir politiku koju Kurti vodi. Imao je on neku vrstu mini sankcija od strane SAD i EU, te sankcije i dalje postoje, mislim, makar na papiru. Mogu da se složim da postoji neuspeh medijacije i tog pritiska. Kako bi se reklo, radi se o jednom tvrdoglavnom, ili pak bandoglavom političaru. Međutim, on ipak uspeva u svemu tome.

Potom je komentarisao reči albanskog premijera Edija Rame, da u Tirani neće biti reči o dešavanjima u Banjskoj:

- Prošlo je neko vreme, čekaju se rezultati istrage, ispitivanja, ko je i u kojoj meri bio iza toga, očigledno su neke službe učestvovale u tome. Ovaj samit u Tirani je značajan skup, takođe i to što se neki predsednici tamo ne pojavljuju, jeste neki znak. Postoje i neke značajne stvari koje se dešavaju. U Tirani će se otvoriti prestižna obrazovna institucija, koja postoji u Belgiji i Poljskoj. Albanija je izabrana kao država Zapadnog Balkana koja će imati pomenuti koledž, a zašto to nije Beograd možemo samo da se pitamo.

