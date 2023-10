"NIJE ĐUKANOVIĆU STRANO DA PRIČA GLUPOSTI" Predsednik Vučić o "posrbljavanju" Crne Gore - Znaju dobro kakve su MARIFETLUKE pravili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti danas iz Kine, gde je govorio pre svega o potpisanim sporazumima, kao i diplomatskim aktivnostima naše zemlje.

Tokom odgovaranja na novinarska pitanja, predsednik Vučić je komentarisao i izjave iz Demokratske partije socijalista da se sprema "posrbljavanje" Crne Gore uoči popisa.

- Pa čekajte to je najsavremenija i najnaprednija država regiona, gde popisne komisije rade po najboljim standardima. Ili to nije tako, pa je Milo Đukanović smanjivao broj Srba. Pre će biti da on zna nešto iz prošlosti, ili se plaši da se ljudi izjasne kako hoće. Mi se ne mešamo uopšte, sačekaćemo sve procedure, i da vidimo koliko ljudi srpskog roda živi u Crnoj Gori - kazao je on.

Vidim da su nervozni oko popisa, ne znam čemu tolika nervoza, rekao je predsednik.

- Pričaju gluposti, nije Đukanoviću strano da priča gluposti. To je jedno vreme radilo, ali više ne ostavlja utisak. Oni dobro znaju kakve su marifetluke pravili ranije - rekao je predsednik.

