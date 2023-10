PREDSEDNIK VUČIĆ PLANIRA TURNEJU PO AFRICI: Imamo veliki ugled! Moramo da osnažimo našu namensku industriju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde se nalazi sa srpskom delegacijom na poziv predsednika te zemlje Sija Đinpinga.

Na pitanje novinara o perspektivi razvoja odnosa sa afričkim zemljama, predsednik kaže da planira da sledeće godine napravi jednu turneju od 20 dana po Africi.

- Imamo veliki ugled, ali naši kapaciteti podrške afričkim zemljama još nisu dovoljni. Kada gledamo recimo kapacitete naših kompanija da grade po Africi, mi još moramo da napredujemo. Da se osavremenjavamo, da imamo veći broj zaposlenih - kaže Vučić.

Dodaje da vlada glad za proizvodima naše namenske industrije u svetu.

- Da proizvedemo milion granata 155 mm dnevno, sve bismo mogli da prodamo. Ali mi nemamo te kapacitete, ljudi gledaju na to kao državno preduzeće, idu po dva meseca na bolovanja neki ljudi. A i dalje imamo veoma dobre proizvode - istakao je predsednik.

Vučić je podsetio na snagu Turske, koja takođe jača uticaj u Africi.

- Oni imaju Turkiš Erlajns, lete po celom svetu. A kod nas se bunili kada smo formirali Er Srbiju. A kada bude stani-pani, Er Srbija leti na Ben Gurion po naše građane. To rade oni koji su se bunili protiv Beograda na vodi, a sada vode goste tamo. Kada sve imate, morate gledati kako da gurate zemlju napred - kazao je on.

- Azija i Afrika su naša budućnost, uz razume se dalji nastavak evropskog puta. Naša sadašnjost je da pokušamo da sačuvamo mir u svetu opšte histerije. Svi hrle, podižu uloge do krajnjeg nivoa, odakle više nema povratka. Ako hoćete da ratujete, svi morate da znate da je cena za to previsoka. Još jedno žarište, u Gazi, nas vode u šire, regionalne, svetske sukobe. Nadam se da svet to može da izbegne. Guramo da nam zemlja ekonomski brže raste i gledamo da pronalazimo izvore rasta svuda u svetu - dodao je predsednik Vučić.

