"SPREMA SE VELIKA PREVARA U SRBIJI" Ministar Vučević tokom skupa poslao upozorenje građanima

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke, sa skupa na kome je obeleženo 15 godina postojanja te stranke poslao je upozorenje građanima Srbije jer kako navodi opozicija sprema prevaru.

- Sve ono što je do sada urađeno, u kratkom roku, kao rukom može da bude odneseno ako se na vlast vrate oni koji su uništavali Srbiju. Ako opet dobijemo Srbiju sa zarđalim katancima na fabričkim vratima, ako dobijemo Srbiju sa 500.000 manje zaposlenih, ako dobijemo Srbiju sa kolonamaljudi koji je napuštaju, ako dobijemo Srbiju koje nema kada Albanci otimaju KiM, ako dobijemo Srbiju koja je okretala glavu od Republike Srpske, stidela se Srba u Crnoj Gori, nuštavala svoju vojsku. Za čas može sve da bude upropašćeno. Ja se nadam da ste svi svesni toga, da ne mislite da je to nemoguće, to je moguće.

- Vidite da se oni zbrajaju i ujedinjavaju u jednu kolonu koju će po svemu sudeći predvoditi Marinika Tepić i onaj Miroslav Aleksić, ali suštinski i iza njih dvoje i narednih 22 iza tog nekog kvazi ujedinjenoj listi, stoji najveći politički tajkun Srbije, čovek koji je sam prijavio da je milijarde zaradio dok je bio na vlasti, stoji tajkun Dragan Đilas. On je pokrovitelj svega toga. On stoji iza te liste, samo se boji da se kandiduje, ne sme svoje ime da stavi na listu nego pušta druge. Valjda misli da su lakše prihvatljivi za građane Srbije. Mnogo važnije od toga ko je na toj ili nekoj budućoj listi je da se setimo šta je njihova politika. Da se setimo kakva bi bila Srbija da je pod njima. Ako bi se ne daj Bože opet domogli vlasti istog dana bi uveli sankcije Rusiji i otežali poziciju Srbije u odbrani KiM kao dela Srbije u sklasu sa pravdom i Međunarodnim pravom... Onda zatim bi nastavili tamo gde su stali 2012. godine, išli bi ka tome da izgubimo vojnu neutralnost i išli ka tome da Srbija bude deo NATO alijanse koja je izvršila agresiju na našu zemlju i ubila nam nevine ljude. Oni bi proglasili Srbiju i narod za genocidnu državu i genocidni narod. I to bi uradili istog trena kako bi se dodvorili pokroviteljima te njihove jedinstvene liste. Oni koji su navodni rodoljubi, neki kvaze patriote nemaju nikakv problem da se spoje sa svima njima. Nemaju nikakav problem da se spoje zbog matematike. To je najveća prevara koja se sprema za građane Srbije i građani Srbije moraju da znaju da čuju.

