BOŠKO LICEMER: Obradović ustao protiv ozdravljenja EPS, a primao MILIONSKE DONACIJE dok je to preduzeće bilo u gubicima!

Lider Dveri Boško Obradović pokušava da predstavi sebe kao modernog patriotu kome je Srbija iznad svega, ali pokazuje se da je reč o čistom intereždžiji i licemeru, koji svoju politiku prilagođava najbanalnijim okolnostima. Da su finansije u njegovoj politici presudne i da se zbog njih gazi preko svega, najbolje govori nedavni događaj kad je oštro ustao da, navodno, brani Elektroprivredu Srbije (EPS).

Prevrtljivac

Iako je primao milionske donacije od ovog javnog preduzeća dok je ono kuburilo s gubicima, o čemu je Kurir već pisao, Obradović se ove godine usprotivio ozdravljenju EPS pod izgovorom da to radi jer želi dobro Srbiji i njenim građanima. Dveri su u aprilu ove godine videle priliku za političke poene i uskočile u proteste dela radnika EPS u Lazarevcu, zaboravljajući pritom da su partiju sagradili, između ostalog, i milionima koje su im neka bivša rukovodstva bez ikakvog pokrića poklanjala. Dakle, Obradoviću je EPS valjao dok su ga uništavale bivše vlasti i punile mu stranačku kasu, ali mu EPS odjedanput smeta sad kada pokušava da se reorganizuje i stane na zdrave noge. Nije li to licemerno i prevrtljivo delovanje, ma šta mislili o njegovoj deklarativnoj ideologiji i parolama koje svakodnevno izbacuje?

Подршка данашњем протесту у Лазаревцу поводом одлуке власти да ЕПС пређе из јавног предузећа у акционарско друштво‼️ pic.twitter.com/TjZ82tBqWz — ДВЕРИ (@SPDveri) April 18, 2023

Podsetimo, tokovi novca koji se slivao u kasu Dveri do 2011. vodili su i do EPS, to jest Rudarskog basena "Kolubara" iz Lazarevca. Kurir je objavio dokumentaciju koja jasno pokazuje da je Srpski sabor Dveri, organizacija koja je bila preteča današnje političke stranke koju vodi Obradović, dobijao milionske uplate iz RB "Kolubara". Dve odluke koje je u aprilu i maju 2008. potpisao tadašnji predsednik Skupštine "Kolubare" Dragan Tomić donele su Obradoviću 2,7 miliona dinara. Međutim, to nije sav novac koji su dobili od ovog državnog gubitaša.

Štetno

Velika afera sa zloupotrebama u "Kolubari", otkrivena 2011. godine, osvetlila je i ulogu Dveri kao organizacije koja je bila na platnom spisku ovog javnog preduzeća. Tada je "Insajder" otkrio velike mahinacije u RB "Kolubara", koje posluje kao deo EPS. Posebno su bili zanimljivi podaci o izdvajanjima iz "Kolubare" na ime donacija i sponzorstva, koja su počela drastično da rastu posle 2004. godine, kad je direktora firme postavila tada vladajuća Demokratska stranka Srbije. Među onima koji su 2011. dobili najveće donacije nalazi se desničarsko udruženje Srpski sabor Dveri, kojem je tada dato 4,2 miliona dinara.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da se na ovom primeru vidi egoistička politika Dveri, njihova nedoslednost i zanemarivanje dobrobiti države.

foto: Kurir Televizija

- Interes političkog lidera i stranke iznad je opšteg dobra, koje je u ovom slučaju manifestovano kroz odnos prema rudniku "Kolubara" i transformaciji EPS. Interes je uvek promenljiv, podložan trenutnoj koristi i hirovima lidera, koji od slučaja do slučaja menja stanovište. Obeležje egoističke politike Dveri u ovom slučaju je nedoslednost i zanemarivanje dobrobiti države. To je opasno i štetno za opozicionu stranku, jer pokazuje na koji način će se odnositi prema vlasti ukoliko na nju dođe. Ova afera "Kolubara" može značajno da politički košta Dveri, u smislu kredibiliteta i potencijala da napravi rezultat na izborima. Nedoslednost i navodna podložnost malverzacijama, tačnije zloupotrebama ne mogu se pokriti vatrenim pozivanjem na patriotske ideje i moralističke pokliče protiv vlasti. Afere poput ove su znak moralne slabosti i političke nezrelosti, posebno u kriznim vremenima - ocenjuje Stanković.

Kurir.rs

Bonus video:

01:09 OVOM TAKTIKOM OPOZICIJA ŽELI DA NADMURNI VLAST? Lacmanović nema dilemu: Kalkulacije im padaju u vodu, imaju veliki propust!