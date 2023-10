TAJ MALI TIRANIN NASTAVLJA SA TEROROM NAD NAŠIM NARODOM: Ministar Miloš Vučević odgovorio na gnusne laži Aljbina Kurtija

Aljbin Kurti, premijer privremenih prištinskih institucija, sramno je, bez ikakvih dokaza, na društvenim mrežama optužio ministra odbrane Miloš Vučevića da stoji iza napada u Banjskoj 24. septembra, što su iz Ministarstva odbrane apsolutno odbacili kao, kako su naveli, gnusne i besprizorne laži.

Kurti je, između ostalog, juče izjavio da je "napad u Banjskoj organizovao klan iz Novog Sada, na čijem je čelu ministar odbrane Srbije Miloš Vučević". Ministar je poručio da je sve što govori Aljbin Kurti izgubilo svaki smisao.

Epicentar narko-kartela

- Više nema nikakvog smisla šta taj mali tiranin iz Prištine govori. A da podsetim malog tiranina iz Prištine da je epicentar narko-kartela i kriminalnih bandi upravo Priština. Da ne ide okolo i ne traži nikoga van Prištine ako hoće da se bori protiv kriminala, mora da pođe od onoga što se dešava u Prištini. I naravno da mali tiranin nastavlja da sprovodi teror nad Srbima na KiM, želeći da očisti našu južnu pokrajinu i od poslednjeg Srbina, bukvalno niko da ne ostane, jer onda bi time valjda rešili pitanje KiM kako oni žele da reše - rekao je Vučević i dodao:

- I naravno, ostaje im da nam ukradu još kulturne i duhovne spomenike, da proglase da su manastir Visoki Dečani, Pećka patrijaršija ili Gračanica deo ne znam kakve baštine, a ne srpske. To je već onaj stadijum kada rade glazuru na tom zločinačkom projektu, a to je etničko čišćenje KiM od Srba. I on je najveći tiranin koji to sprovodi, tako da tu više nema nikakvog smisla šta on govori, van svakog konteksta, bez ijednog dokaza.

Besprizorne laži

Prethodno su reagovali iz Ministarstva odbrane.

- Apsolutno odbacujemo gnusne i besprizorne laži koje je izneo Kurti - naveli su i pozvali međunarodnu zajednicu da neodložno reaguje kako bi se zaustavila, kako su naglasili, zapaljiva i prljava medijska kampanja prištinskog rukovodstva usmerena prema Republici Srbiji i njenim zvaničnicima.

