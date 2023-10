KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG SKRNAVITELJA GROBOVA! Srbi se okupili ispred policijske stanice zbog izgradnje puta na srpskom groblju!

Bivši predsednik Apelacionog suda u Severnoj Mitrovici Nikola Kabašić podneo je danas u ime nekoliko desetina žitelja ovog grada krivičnu prijavu protiv NN lica zbog toga što je preko starog srpskog groblja u blizini Hrama svetog Dimitrija juče teškom mehanizacijom prokopan put.

Groblje u Mikronaselju, koje datira iz perioda od 1912. do 1945. godine, prekopano je i na mestima gde su se nalazili spomenici, pa se na pojedinim delovima vide čak i ostaci pokojnika koji su tu sahranjivani.

Put je, kako su nam preneli meštani koji žive u blizini, napravljen samo za potrebe jednog Albanca čija kuća treba da počne da se obnavlja. Kako kažu, put tu nikada nije bio i niko ih nije obavestio da će ići preko srpskog groblja.

U blizini policijske stanice u Severnoj Mitrovici danas se okupilo dvadesetak nezadovoljnih građana koji su želeli da podnesu prijave zbog prekopavanja groblja, a na zahtev policije da se ne otvara više slučajeva po istoj prijavi dogovoreno je da u njihovo ime njih zajedničku prijavu podnese Kabašić.

On je nakon podnošenja prijave zahvalio prisutnim građanima i istakao da je došao da zajedno sa njima podnese krivičnu prijavu jer je na terenu počinjeno krivično delo skrnavljenje i iskopavanje grobova, što je kažnjivo po zakonu.

- Čuli ste zamenik direktora Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani kaže da ne zna da li je reč o krivičnom delu ili bespravnoj gradnji za koje je nadležna opština. Zato smo došli, da im kažemo da je ipak reč o krivičnom delu skrnavljenja i iskopavanja grobova ili leševa, da je to kažnjivo po zakonu. Pošto svi nismo mogli da uđemo unutra, ja sam podneo zvaničnu krivičnu prijavu, otvoren je slučaj, oni su već uputili nekoliko patrola na lice mesta, kao i forenzičku ekipu koja će sve da snimi, da prikupe dokaze, da nađu lica koja su odgovorna za to. Očekujem, nakon saznanja, da tužilaštvo pokrene zvaničnu istragu protiv naručioca, finansijera posla i izvršioca radova - kaže Kabašić.

Napominje da ovo nije političko pitanje, već pitanje hoće li se graditi suživot uz međusobno poštovanje.

- Groblje je jasno obeleženo, tu ima više od 30 nadgrobnih spomenika. Stari su od nekoliko decenija do nekoliko stotina godina. Tu su se sahranjivali građani mesta Suvi Do i Kosovske Mitrovice do 60-ih godina prošlog veka. Groblje je jasno obeleženo. Tu ne može ni po kojim zakonima da se pravi put. Nisam želeo od ovoga da pravim političko pitanje, ovo je pravno i civilizacijsko pitanje, granica ljudskosti gde se dele ljudi i neljudi. Hoćemo li da živimo kao normalan svet, hoćemo li da gradimo neke odnose i suživot uz međusobno poštovanje? Kosovski premijer Aljbin Kurti stalno poziva na pravnu državu, evo zvanično smo podneli krivičnu prijavu da vidimo kako ovaj sistem funkcioniše - naveo je Kabašić.

Stanovnik Mikronaselja Stefan Veljković kaže da su jutros on i Aleksandar Arsenijević pokušali da stupe u kontakt sa Kosovskom policijom, ali da su se oni poneli krajnje neprofesionalno.

- Oni su nas zaobišli i rekli da nisu za tik-tok, iako smo rekli da smo na javnoj površini i da možemo da snimamo šta god želimo. Kao grupa očajnih i nezadovoljnih građana, zbog svega što se dešava već dve godine, hoćemo da izrazimo svoje nezadovoljstvo i da pozovemo sve relevantne međunarodne i lokalne faktore da reše ovaj problem. Ako su počeli groblja da nam prekopavaju, šta je sledeće što možemo da očekujemo? - upitao je Veljković.

Kurir.rs/Kosovo Online