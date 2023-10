SKUPŠTINA TRAJALA JUTROS DO 2: Milivojević negodovao što sednice traju do kasno! MALI: BDP po stanovniku u Srbiji veći od 10.000€

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o 186 amandmana koliko ih je podneto na Predlog budžeta za 2024. godinu.

13.02 - Poslanici o amandmanima na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima. Poslanici počeli razmatranje amandmana podnetih na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima. Na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima podneto je ukupno 237 amandmana.

Završena rasprava o amandmanima na Predlog zakona o budžetu

U Skuštini Srbije završena rasprava o amandmanima podnetim na Predlog zakona o budžetu za 2024. godinu.

Inače, poslanici su danas nastavili raspravu o amandmanima na Predlog budžeta za 2024. godinu. Poslanici su, kao i prethodne noći, radili do dva sata posle ponoći. Po završetku rasprave o amandmanima na budžet očekuje ih rasprava u pojedinostima o ostalim zakonskim predlozima, među kojima je set medijskih zakona.

Mali: BDP po stanovniku u Srbiji veći od 10.000 evra Ministar finansija Siniša Mali izjavio je odgovarajući na kritike opozicionih poslanika u Skupštini Srbije da su plate u našoj zemlji najmanje u Evropi, da to nije tačno i naveo da je prosečna plata u Srbiji 840 evra, u Albaniji 490 evra, u Bugarskoj 762 evra, u Severnoj Makedniji 575 evra. Reagujući na izjavu poslanika da je bruto društveni proizvod po glavi stanovnika u Srbiji nešto veći od 7.000 evra, rekao je da taj podatak ne stoji. "Do pravog podatka se dolazi vrlo jednostavno, deljenjem BDP-a zemlje sa brojem stanovnika. Kada se zna da BDP zemlje iznosi 68 milijardi evra, a da nas ima nešto više od 6,6 miliona dolazi se do podatka da je per kapita odnosno BDP po glavi stanovnika veći od 10.000 evra", rekao je Mali. Čule su se i kritike da će pare od stanova koji će se graditi za potrebe Ekspoa 2027, završiti u privatnim džepovima, na šta je ministar finansija rekao je da će te stanove prodavati država Srbija i da će pare od te prodaje ići u državni budžet.

Đilas od stiropora

Poslanici poslaničke grupe Pravac Evropa pokušali su da unesu u skupštinsku salu lutku od stiropora sa likom predsednika SSP-a Dragana Đilasa, ali im obezbeđenje to nije dozvolilo. Na lutki sa likom Đilasa piše "Sve je mega super", "Svi ste normalni", "Sjajni ste".

Tepićeva je rekla da su odlučili da unesu u salu lutku od stiropora u prirodnoj veličini Dragana Đilasa zato što on nije u parlamentu "da se odbrani". Ona je dodala da se vlast plaši i Đilasa od stiropora.

Milivojević negodovao što sednice traju do kasno u noć

Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević negodovao je zato što sednice do kasno u noć i istakao da u Poslovniku piše da se one po pravilu održavaju utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 18.

Milivojević je rekao da se danas, po skupštinskom satu, s početkom sednice kasnilo 25 minuta. "Pitam vas što terate vladajuću većinu da radi do dva ujutru kad ne mogu da se probude?“, pitao je Milivojević predsednika Skupštine Srbije Vladimira Orlića.

Milivojević je rekao da poslanici vladajuće većine nisu navikli da rade i da je trebalo 20 minuta da se okupe da bi počela sednica.

Orlić je odgovorio da rade i noću zato što hoće da završe sednicu na vreme da bi opozicija "dobila izlazak na izbore koje su tražili, al' dok se nisu predomislili".

"Sad vam se nešto ne ide na te izbore, ali sad je malo kasno. Sad ćemo da radimo i da se rastanemo onako kako ste tražili, a vi puno pozdravite Dragana Đilasa sa njegovih 619 miliona evra i kažite mu da ćemo mi da radimo. On ne zna šta je to, on je navikao da krade, a mi ćemo da radimo“, rekao je Orlić.

Šef poslaničke grupe “Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve” Milenko Jovanov je ocenio da je ono što je rekao Milivojević "pokušaj besramne manipulacije“. On je naveo da je sednica Skupštine Srbije počela sa 17 minuta kašnjenja zato što su poslanici imali druge obaveze, poput sednica odbora.

Odbor za kulturu i informisanje nije prihvatio nijedan od četiri predložena amandmana na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javne medijske servise.

Takođe, nadležni Odbor nije prihvatio ni pet amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, dok su od ukupno podnetih 130 amandmana na Predlog zakona o elektronskim medijima prihvaćena dva amandmana. Najviše amandmana je podneto na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima - 237.

Odbor za kulturu i informisanje je prihvatio dva amandmana poslanika Srpske napredne stranke Nebojše Bakareca i predložio skupštini da ih usvoji.

Kurir.rs/RTS