PATRIOTA ZA PARE KAO ŠEF BOŠKO! Ratko Ristić prevazišao i Obradovića - iz države koju blati ISPUMPAO 5,5 miliona za godinu dana!

Stara narodna "s kim si, takav si" kao da je stvorena za novonastali savez lažnih patriota i tobože boraca za nacionalni interes. Tako, po ugledu na svog šefa u novom desničarskom bloku - Boška Obradovića, i profesor Ratko Ristić, u čiji se "patriotizam" i "čestitost" kune ovaj deo desnog spektra opozicione scene, nema ama baš nikakav moralni problem da, narodski rečeno, pljuje u bunar iz kog pije, što će reći da uzima masne pare iz državnih institucija!

Ristić je po ispumpavanju miliona iz države na koju istovremeno udara uspeo da prevaziđe i lidera Dveri Boška Obradovića, pokazuju podaci do kojih je Kurir došao.

Na stranu to što se profesor Ristić do pre svega nekoliko meseci maltene kleo da neće u politiku, te da je samo svoj, što je posebna tema, ovaj "patriota" je i te kako pokazao da nije gadljiv na pare. I to narodne, razume se.

Kolekcionar funkcija

Tako je, prema podacima u koje je Kurir imao uvid, Ristić u toku 2021. godine inkasirao čak 5,5 miliona dinara. On je mesečno u toku te godine uzimao između 270.000 i čak 980.000 dinara, mahom iz Instituta "Vinča", ministarstava građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i unutrašnjih poslova, te opština... I prema javno dostupnim podacima objavljenim na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, ne može da se ne uoči da je ovaj kvazipatriota pravi kolekcionar funkcija. Ristić, inače redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde mu je plata 110.000 dinara, ima još četiri funkcije, i to masno plaćene. On je član Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" od 24. septembra 2021. godine, za šta mesečno dobija 60.000 dinara. Na Šumarskom fakultetu dobija, prema podacima iz imovinske karte, još 180.000 dinara za "naučnoistraživački i stručni rad", a još jedno lepo primanje ima i pri Univerzitetu u Beogradu, gde je u oktobru 2021. godine izabran za prorektora - 80.000 dinara. Angažovan je, i to još od 2011. godine, i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Republičkoj revizionoj komisiji), za šta dobija 40.000 dinara, ali, kako je navedeno, kvartalno.

Zanimljivo je da je, prema podacima do kojih smo došli, profesor Ristić "tezgario" i za opštinu Vrnjačka Banja, te Ministarstvo unutrašnjih poslova. I ovaj patriota za pare, poput svog šefa Obradovića, teško da može da, posle otkrića o milionima od kojih se prosečnom građaninu Srbije zavrti u glavi, ubedi birače da mu je briga za javni interes iznad svega. Pre će biti da mu je briga za javne pare koje sebi stavlja u džep iznad svega.

Isti manir

Analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da je "najlakše napadati državu i njeno rukovodstvo dok ste istovremeno na državnim jaslama".

- Opozicione muzičke stolice za poslanički mandat (čitajte apanažu) počele su i narednih dana možemo očekivati gurkanja u opozicionim redovima. Busanje u široke nacionalne grudi i podizanje letvice u osetljivom trenutku za našu državu je u najmanju ruku nepromišljena politika. Nametanje tema koje nas dele, kao što su podele na istok i zapad kao dominantne teme na izborima, želja je naših protivnika. Postavlja se opravdano pitanje da li se to radi iz neznanja ili po zadatku određenih centara moći. Postoji vreme kad je patriotizam iznad svih podela i ono je stupilo na scenu - kazao je Barac i dodao:

- Najčešće oni koji se kriju iza velikih nacionalnih tema, iza borbe za Srbiju, suštinski rade samo na ličnom bogaćenju.

Da podsetimo, Kurir je pisao o aferi lidera Dveri Boška Obradovića, sada jednog od vođa novog bloka, koji je napravio sa zavetnicima, Ristićem i Milošem Kovićem. Obradović je do 2011. godine ispumpavao pare iz "Kolubare", i to dok je taj rudarski basen bio u velikim gubicima.

Za njega nema zime JANUAR - 270.180 FEBRUAR - 371.631 MART - 556.610 APRIL - 476.905 MAJ - 273.539 JUN - 515.651 JUL - 389.445 AVGUST - 331.997 SEPTEMBAR - 482.026 OKTOBAR - 422.682 NOVEMBAR - 427.314 DECEMBAR - 983.039 UKUPNO - 5.501.019 * podaci za 2021. u dinarima

Dokumenti do kojih je došao Kurir nedvosmisleno pokazuju da je do 2011. Srpski sabor Dveri, organizacija koja je bila preteča današnje političke stranke koju vodi Obradović, dobijao uplate iz RB "Kolubara".

Predrag Rajić Samo da se domognu vlasti foto: Kurir tv Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost ukazao je na to kako funkcioniše opozicija, te šta su im prave namere. - Ne treba imati ni najmanju sumnju da su upravo oni koji se najviše busaju u "patriotska prsa" zapravo najmanje iskreni u svojim stavovima. Ukoliko budu imali priliku, ti vajni desničari će bez ikakvih problema napraviti većinu s Draganom Đilasom i izdancima Demokratske stranke, samo da se domognu vlasti.

Tadašnji predsednik Skupštine "Kolubare" Dragan Tomić, kasnije hapšen zbog malverzacija u tom javnom preduzeću, potpisao je 23. aprila 2008. odluku kojom se "odobrava uplata finansijskih sredstava udruženju Srpski sabor Dveri - Beograd u iznosu od 1.000.000 dinara, na ime tekućih troškova udruženja". Druga odluka Tomića u koju smo imali uvid potpisana je posle samo mesec dana (23. maja), ali sa znatno većim iznosom - 1,7 miliona otišlo je u kasu Dveri.

