EM LAŽNI PATRIOTA, EM LAŽNI EKOLOG: Ristić se javno borio protiv mini-hidroelektrana, a za pare podupirao njihovu izgradnju!

Nova perjanica desničarskog bloka Ratko Ristić bio je do juče jedan od najglasnijih i najagilnijih aktivista takozvanog zelenog pokreta. Teško je razlučiti da li je Ristić, inače profesor Šumarskog fakulteta koji u političkom aktivizmu ide čas levo čas desno, više lažni ekolog ili je više lažni desničar. Da je njegovo političko opredeljenje uvek i isključivo zavisilo od njegovih trenutnih lukrativnih poslova, pokazuje otkriće Kurira da se ovaj "brižni" ekolog javno borio protiv mini-hidroelektrana, a zapravo je bio onaj koji je za novac podupirao njihovu izgradnju.

Crno na belo

Naime, dokumenti u koje je Kurir imao uvid dokazuju da je Ristić u više navrata davao svoju saglasnost za mini-hidroelektrane u postupku dobijanja različitih dozvola. Tako se, na primer, 2016. saglasio da se prihvati tehnička dokumentacija za izgradnju mini-hidroelektrane Papratina na Staroj planini. U isto vreme kada je Ristić dizao ruku u Revizionoj komisiji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i podržavao gradnju ovih objekata, novokomponovani ekolozi, kojima će se on nešto kasnije priključiti, vodili su borbu da se donese rešenje o prestanku važnosti građevinske dozvole za te iste elektrane. Ristić je, pokazuju zapisnici sa sednica pomenute komisije, tokom 2015, 2016. i 2017. godine bio saglasan s tehničkom dokumentacijom za izgradnju pet mini-hidroelektrana na Staroj planini, a nije prisustvovao sednicama na kojima se odlučivalo u vezi s prihvatanjem tehničke dokumentacije za još tri ovakva objekta takođe na istoj planini.

S ovakvim saznanjima sasvim lažno zvuče javni pozivi profesora Ristića da se mora voditi računa o životnoj sredini, izjave poput one da je "potpuno neplanirano izašao u prvi plan kao neki veliki bundžija".

- U prevodu, da je država radila svoj posao, da smo mi sprovodili zakone koji se tiču zaštite životne sredine, da se ljudi nisu bunili zbog osećaja ugroženosti, ja verovatno nikada ne bih ni došao u prvi plan - izjavio je 2021. Ristić, dakle isti čovek koji je u državnim institucijama krojio sudbinu brojnih ekološki osetljivih projekata.

Sramota

On neskromno zaključuje da je "izgradnja tog zelenog senzibiliteta" njegov najveći doprinos:

- Zaista nikada nisam voleo neke stranke, sastanke i odbore - meni je to Mars. Sebe ne vidim kao političara, ali ću, dokle god budem imao šta da kažem, glasno govoriti - reče Ristić, koji se brzo prepakovao i iz koalicije Zajedno preleteo u jato desničara koje vodi Boško Obradović.

Analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da je Ristić jedan od najočiglednijih primera kako neki ljudi menjaju stavove shodno uplatama koje dobijaju.

- Prvo, treba razobličiti i taj takozvani zeleni pokret, jer onaj ko se zalaže za zdravu životnu sredinu, a protiv je mini-hidroelektrana koje su građene po zakonu, takođe je i protiv interesa države i građana koji tu žive. Slovenija, Švajcarska i Austrija su dobri primeri. Tamo ima 4.500 mini-hidroelektrana, a reč je o uređenim zemljama koje poštuju ekološka pravila. Neko ko se bori protiv toga je ili dobro plaćen, ili se apsolutno ni u šta ne razume. Kada govorimo o Ristiću i njegovom kredibilitetu, suočavamo se sa situacijom da se sve što on kaže ili uradi dovodi u pitanje. Sramota je da jedan takav čovek bude bilo gde eksponiran, a kamoli da se predstavlja kao autoritet za bilo šta. On je spreman da u nekim slučajevima kaže jedno, a u drugim nešto drugo. Sve zavisi ko koliko plati - ocenjuje naš sagovornik.

Silni milioni

Podsetimo, Kurir je prethodno pisao kako je Ristić, za javnost ljuti pljuvač države, dobijao pozamašne svote iz državnih institucija. Podaci do kojih smo došli pokazuju da je u disciplini ko može više da istovremeno pljuje po državi i da isisava iz nje Ristić prevazišao čak i svog novog ideološkog vođu Boška Obradovića. Prema podacima u koje je Kurir imao uvid, Ristić je u toku 2021. godine inkasirao čak 5,5 miliona dinara. On je mesečno u toku te godine uzimao između 270.000 i čak 980.000 dinara, mahom iz Instituta "Vinča", ministarstava građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i unutrašnjih poslova, te opština.

Kolekcionar funkcija

Od profesorske fotelje do tezgarenja u opštini

I javni registar Agencije za sprečavanje korupcije otkriva čoveka koji je pravi kolekcionar funkcija. Ristić, inače redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde mu je plata 110.000 dinara, ima još četiri funkcije, i to masno plaćene. On je član Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" od 24. septembra 2021. godine, zašta mesečno dobija 60.000 dinara. Na Šumarskom fakultetu dobija, prema podacima iz imovinske karte, još 180.000 dinara za "naučnoistraživački i stručni rad", a još jedno lepo primanje ima i pri Univerzitetu u Beogradu, gde je u oktobru 2021. godine izabran za prorektora - 80.000 dinara. Angažovan je, i to još od 2011. godine, i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Republičkoj revizionoj komisiji), zašta dobija 40.000 dinara, ali, kako je navedeno, kvartalno. Zanimljivo je da je, prema podacima do kojih smo došli, profesor Ristić tezgario i za opštinu Vrnjačka Banja, te MUP.