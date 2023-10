PREDSEDNIK VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Evo kolika će biti prosečna plata i penzija do 2027! Za studente ovi veliki popusti

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutors je gostujući na TV najavio dobre vesti u za zaposlene i za penzionere, ali i mlade.

On je u jutarnjem programu TV Prva rekao da će prosečna plata u Srbiji biti oko 1.400 evra do 2027. godine: To znači da će u Beogradu plata biti 1.700 evra.

- Penzije će biti u najmanju ruku 620 evra. Strašno je važno i da će minimalna zarada biti u tom trenutku bude najmanje 650 evra, da obrišemo taj prag siromaštva. To su velike vesti - kaže Vučić.

Velika vest i za studente

- Imam veliku vest za penzionere i studente, imaće do 30 odsto popusta na avionske i vozne karte, a slede popusti sa vazdušni i železnički saobraćaj, kazao je Vučić.

Predsednik je kazao da će vlasnici penzionerskih kartica uskoro imati 15 odsto popusta na avio-karte i 30 odsto na vozne karte, dok će vlasnici studentskih kartica imati popust od 20 odsto za vozne karte i 10 odsto za avionske karte.

- Znate, to su velike vesti. Naše kompanije se tako odriču profita - rekao je Vučić.

Kad je reč o platama, pojasnio je da će prosečna plata do 2027. biti 1.400 evra, a da je cilj da minimalna zarada bude 650 evra. Trenutno je minimalac oko 402 evra.

- U poslednje dve godine imamo uvećanje penzija za 56 odsto - naveo je.

Kurir.rs