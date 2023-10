"to su velike vesti"

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će oko 1. decembra korisnicima socijalne pomoći biti isplaćeno još po 10.000 dinara pomoći.

1 / 3 Foto: screenshot Prva tv

- To su velike vesti! I lica koja pomažu slepima, dementnim osobama i starijim licima sa neizlečivim bolestima, i oni će dobiti dodatnu pomoć. To je 51.000 ljudi. Svi će dobiti po 10.000 dinara - kazao je predsednik prethodno najavivši značajno povećanje prosečne plate, penzije i minimalca do 2027. godine.

Kurir.rs