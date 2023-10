VELIKA BRITANIJA ZDUŠNO PODRŽAVA KURTIJA! Graovac: Postoje razlike između zemalja Kvinte u vezi sa KiM!

Analitičar Centra za društvenu stabilnost Srđan Graovac kaže za Kosovo Online da Velika Britanija prednjači u stavu da treba otvoreno podržati premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i politiku koju vodi, a da se, sa druge strane treba čvrsto i oštro postaviti prema Beogradu.

Graovac je, komentarišući da li je to što izaslanik Londona za Zapadni Balkan Stjuart Pič jedini od emisara država Kvinte nije bio prošle nedelje u Beogradu i Prištini znak da među ovim zemljama postoje razlike kada je reč o politici prema Prištini i tzv. premijeru Aljbinu Kurtiju, rekao da velike zapadne sile manje-više imaju iste pozicije prema ovom pitanju, ali da je primetna razlika u stilu kojim mu pristupaju.

- Ne postoje značajnije razlike u politici Velike Britanije Nemačke, Francuske, Nemačke, SAD prema pitanju Kosova i Metohije. Za sve ove zemlje Kosovo je završena priča, nezavisna država, bez obzira na kršenje međunarodnog prava. Jedino o čemu razmišljaju jeste način na koji Srbiju treba naterati da to prihvati kao neku vrstu realnosti. Britanska politika se ne razlikuje od politike SAD i bilo koga drugog iz kruga ovih zapadnih zemalja. Međutim, postoje određene nijanse među ovim državama i to vidimo. Postoje nijanse i kod samih Amerikanaca kada je reč o Kosovu, tu ima različitih struja, i onih koje su jasno na strani na Kurtija, jastrebovi u američkom establišmentu i podržavaju sve što on radi. S druge strane, ima onih koji su spremni da to kritikuju, da ukažu na pogrešnost te politike koju kosovski premijer sprovodi - ukazuje Graovac za Kosovo online.

Ističe da su Britanci bliži onom centru moći u SAD koji pruža snažnu podršku Kurtiju.

- Oni su spreman čak i da ga štiti bez obzira što izaziva incidente i što njegovo ponašanje može biti uzroka za eskalaciju sukoba. Britanci su zagovornici čvrste i oštre politike prema Beogradu. Suštinski, politika Kurtija im i te kako odgovaranavodi naš sagovornik.

Napominje da Britanija ima još jedan važan zadatak kada govorimo o KiM i regionu, a to je da nakon izlaska iz EU žele da igraju značajniju ulogu u međunarodnim odnosima. Napominje da je Britanija dok je bila članica EU preko institucija u Briselu pokušavala da ostvari svoje interese na ovim prostorima, a nakon izlaska iz Unije to se menja i oni žele na velika vrata da se vrate na prostor Balkana zato imaju i svog specijalnog izaslanika.

- Pozicija Britanije nije beznačajna, ali daleko od toga da može da odigra presudnu samostalnu ulogu na ovom prostoru, ona je više eksponent američke politike i određenih centara moći u Vašingtonu, kao i Nemačka. Suštinski, čitava diplomatska aktivnost koju vodi EU isključivo zavisi od podrške SAD. EU je pokazala da nema kapacitet da vodi ovaj pregovarački proces, da nema snage da natera Albance da sprovedu u delo ono što su obećali i što je garantovala EU - kaže Graovac.

Povodom toga što u danu kada je velika petorka bila u Prištini tu nije bilo Piča, ali je na KiM bila Ališa Kerns, britanska poslanica koja koristi svaku priliku da podrži Vladu Kosova, ali i Kurtija lično, dok s druge strane poziva na kažnjavanje Srbije, Graovac kaže da je ona otvoreno albanski lobista.

- Oko toga nema dileme, ona je svojim istupima jasno pokazala da u potpunosti podržava albansku stranu. Stjuart Pič je imao i momenata za koje bi se moglo reći da je bi donekle umeren, doduše u odnosu na ponašanje Kerns i drugih koji su krajnje ekstremni u svojim antisrpskim stavovima. Zašto nije bio tu, a zašto je Kerns bila tamo više je u domenu nagađanja - kaže on.

