"ŽENE MOJE, OD’TE VAMO" Živi sa dve, ali nije jedini! Prvi je obe pod isti krov doveo Srbin Radiša, ovo su njegove gospođe (FOTO)

Otac je Elmedina isterao iz kuće jer ne želi da sa dve žene živi pod njegovim krovom. Elmedin je zato kupio kuću na kredit u kojoj živi sa obe i tri sina koja mu je rodila prva.

Ali, nije Elmedin jedini. Mnogo pre njega to je patentirao Srbin Radiša, koji takođe sa obe gospođe živi u istoj kući. Celo selo se krstilo kad je to uradio, rodbina od njega bežala ko đavo od krsta, a i pop mu je kuću zaobilazio u širokom luku.

Međutim, Radiša nije mnogo mario za to što selo i svet misle a u jednom od razgovora za domaće medije nije krio da mu se gospođe jedna s drugom slažu fantastično.

foto: Privatna arhiva

Kakav je njihov raspored spavanja, nije poznato, za razliku od onog u Elmedinovoj kući o kojem je sam pričao.

Komšije se krstile, čudile kad je puklo i celo selo saznalo da baš njihov Radiša, tad oženjen već dvadesetak godina, u kući ima još jednu ženu i da prva ama baš ništa nema protiv toga!

Pop mu kuću zaobilazi, rodbina neće za njega ni da čuje, a komšije njima ispiraju usta, ali ni Radiša ni njegove dve žene za to ne haju već složno žive pod istim krovom, a što je najbolje njih dve se sjajno slažu i dele sve poslove.

Kad je cela Srbija pre par godina saznala za priču, prštali su komentari, a muškarci mu čestitali u neverici jer mnogi od njih nisu kadri da se izbore ni sa jednom jedinom a kamoli sa dve. Njih dve - prva Stojanka i druga Ana, izrodile su mu šestoro dece - tri sina i tri ćerke, zabeleženo je kamerom pre nekoliko godina u emisiji "Nećete verovati" na TV Prvoj.

foto: Privatna arhiva

Ovako je sve počelo

S prvom Stojankom živeo je tad već 20 godina i s njom ima tri sina i ćerku, a druga žena Ana došla je pre nešto više od deset godina i podarila mu dve devojčice. Iako su ovakav način života žestoko osuđivali rodbina, prijatelji i deo meštana, a sveštenici ga zaobilazili, Radiša Jovanović iz Trudelja kaže da ne haje mnogo za to.

Prema Radišinom priznanju, pravi junak priče je njegova prva žena Stojanka. Saznavši da je Ana trudna s njenim mužem, i u svoju kuću, sa zajedničkim mužem, prihvatila Anu koju su njeni izbacili iz kuće.

- Stojanka je toliko dobra žena i ona je nosilac svega. Jedina me ona razumela, čak se moja majka dugo vremena nije slagala sa ovim i gledala je na to površno, kao što je gledala većina naroda - rekao je Radiša koji je tada, pre otprilike tri godine, prvi put izašao u javnost priznavši da pod istim krovom istovremeno živi sa dve žene.

foto: Privatna arhiva

Znam da mnogi misle da nisam normalan, ali mi gledamo svoja posla

“Ja sam najbogatiji čovek na svetu, imam čak dve lepše polovine i šestoro dece, pa ima li išta lepše?! Imam šest sokolova i ponosan sam na to. Znam da mnogi misle da nisam normalan, ali mi gledamo svoja posla. Šta će ko da kaže, to nas ne zanima, vodimo svoj život i baš nam je lepo! Ne obaziremo se na seoske priče, znamo da smo već godinama u centru pažnje i da se i dalje mnogi čude kako živimo. Ali to je naša stvar. Ja sam u kući opozicija, a žene su vlast”, rekao je tada Radiša.

Radišine gospođe foto: Printscreen

Druga žena Ana kaže da joj nije bilo svejedno kada je prvi put trudna dolazila u Jovanovićevu kuću.

- Nije mi bilo lako, tog dana sam se posvađala sa svojim roditeljima i došla ovde sa namerom da ne ostanem, ali ispalo je tako... Mislim da je Stojanka dobra žena. Ona kuva, dok sam ja sa stokom. Sve radimo zajedno - rekla je tada Ana u emisiji Nećete verovati.

"Ne bih ni ja Stojanki zamerio da je tuđe dete rodila pod mojim krovom" "Nije ona meni kriva što sam ja ostala trudna sa njim, ali ona je dobar čovek", kazala je Ana za Stojanku, prvu domaćicu kuće. Ali ni Stojanki bilo lako kad je muž doveo trudnu ženu. "Nije mi bilo prijatno, ali dečji život je najvažniji", ispričala je Stojanka pre tri godine javno na televiziji. Kućne poslove su podelile i uglavnom Stojanka kuva i sprema hranu, dok Ana hrani stoku. Radiša je tada rekao da ne bi ni on Stojanki zamerio da je rodila tuđe dete pod njegovim krovom: "Možda sad ljudi neće verovati, ali važno je da je dete i gde se rodilo. Naš narod kaže važno je čije ovce pasu, a ne čija je livada. Samo da su deca živa i zdrava. Prihvatio bih i tuđe dete da ga Stojanka rodi ovde.

"Ne smeta im što dele muža"

Elmedin Karić iz Busovače živi sa dve žene. Jednostavno kako kaže oduvek je maštao da ima dve žene. Sa prvom Fatimom ima tri sina a pre dve godine doveo je i Ukrajinku Janu.

foto: Youtube Printscreen, TV Krajina

Nju je upoznao u Nemačkoj dok je bio na privremenom radu, ispričao je Elmedin za Jutjub kanal Srećka Stipovića, lovca na neobične priče iz Bosne.

Rodila se ljubav ali i želja da živi istovremeno sa Janom i Fatimom. Nedavno se vratio iz Ukrajine gde je vodio Janu jer joj je majka umrla.

foto: Printscreen YouTube/Srećko Stipović

Dve njegove žene dobro sarađuju, međusobno se pomažu i dele krevet, odnosno muža, a kako Elmedin tvrdi, Jana i Fatima paze se kao dve sestre.

One su izjavile da im ne smeta što dele muža.

Kurir.rs/Youtube