"TREBA DA NAS JE SRAMOTA" Miškeljin vuče paralele: Pogledajte izraelsku opoziciju! Umesto da ga zbace, CELA DRŽAVA SE UJEDINILA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je potpuno sve jedno za koga će se građani Srbije koji budu glasali za opoziciju opredeliti, da li za „levicu” ili „desnicu” jer je jasno da su oni svi zajedno i da su se već dogovorili. Predsednik Vučić je za TV Prva ocenio da će predstavnici opozicije, ukoliko pobede na izborima, vratiti zemlju u prošlost i da će je ponovo razoriti.

Dodao je da su neki od predstavnika opozicije koji su se udružili ranije rekli da nisu spremni da idu na izbore sa onima koji smatraju da se u Srebrenici dogodio genocid i sa onima koji su za sankcije Rusije. sad se vidi da jesu.

Da li ćemo svedočiti protivprirodnim savezima opozicionara, koji imaju samo jedan zajednički cilj - rušenje Aleksandra Vučića?

Ovim pitanjem pokrenuo se razgovor u studiju Kurir televizije, a gost koji je govorio o poltiičkim dešavanjima gledaocima Redakcije bio je Marko MIškeljin iz Centra za društvenu stabilnost.

On je razgovor započeo seledećim izlaganjem.

- Kada se posmatra sa ideološke strane, makar ono što bi deklarativno trebalo da budu ideologije tih partija, nespojivo. Međutim, kada vidimo da je zapravo jedini cilj, samo rušenje predsednika Vučića, da je jedini cilj zapravo samo dolazak na vlast, bez ikakvog programa i bez ikakve ideje šta dalje i šta je plan, onda vidimo da je to vrlo moguće, govorimo očigledno o zajedničkom interesu dolaska na vlast i sedenja u fotelji.

Šta onda građani zapravo treba da znaju pred ove izbore, pitala je voditeljka.

- Samo da se dođe na vlast pa ćemo posle videti šta ćemo sa državom. Život tako ne funkcioniše, država tako ne funkcioniše, a građani to shvataju. Imamo i te pokušaje politikanskih predloga o navodnim nekim stotinama hiljada dinara koji će biti, kako su rekli, vraćeni penzionerima. Pa to zaista zvuči kao svojevremeno onih hiljada evra od Dinkića. Ne znam za vas, Olja, ja tu hiljadarku i dalje čekam. Verujem da po drugi put na to neće nasesti. Pogotovo kada dolaze iz iste kuhinje - rekao je Miškeljin.

Kurir danas piše o tome da Boris Tadić, SDS i nekadašnji predsednik Srbije, je održao sastanak sa Radetom Bastom, bivšim ministrom koji je ponikao iz redova Jedinstvene Srbije, Dragana Markovića Palme.

Miškeljin je protumačio ovaj sastanak:

- Ako govorimo o koaliciji dve pomenute političke figure, to je onda zaista koalicija sa abnormalnim potencijalom. Mislim, da tu verovatno je nekoliko hiljada glasova može da se skupi na teritoriji cele Srbije. Sa jedne strane, Rade Basta pokušava da se profilira i da na neki način napravi tu svoju strukturu i da napravi možda neki politički pokušaj, a sa druge strane, Boris Tadić nastavlja da uništava sve ono što je nekada bilo, da kažemo, čovek je bio predsednik Srbije. Nivo na koji se on sada spušta je zaista nešto što nismo imali prilike da vidimo. Ne od nekih bivših predsednika, nego od nekih bivših političkih figura. Pogledajmo samo primer, recimo, Vojislava Koštunice. Čovek se povukao iz politike u potpunosti i od tada ga nema, ali što se tiče Tadića ljudima je ostalo u glavi to da je on bio predsednik Srbije - rekao je Miškeljin.

Prokomentarisao je stranke koje će činiti parlament:

- Što se tiče stranaka koje će činiti parlament vrlo je verovatno, pogotovo kad vidimo da su se sada spojili u koalicije ovaj put teško da bi 3% prebacili. Ako vidimo da je nažalost u ovom sazivu parlamenta bilo ljudi koji sasvim sigurno nisu bili svesni odgovornosti koju nose i uopšte mesta na kojem se nalaze i sve što se tiče tog mesta u političkom smislu, Oni su nosioci suvereniteta kao najvišeg zakona do onog tela. Skupština naša postoji jako dugi niz godina. U Biblioteci Narodne skupštine možete videti transkripte iz pretprošlog veka, ne iz prošlog veka, razgovore ljudi i uopšte debate - rekao je Miškeljin, nastavivši:

- Mi smo sada u 21. veku, 2023. godinu i došli do toga da, nažalost, taj poslanik misli da na ovaj način može da se vodi debata. Da je pravljenje cirkusa od skupštine način da se dođe do glasova. Da su izašli odvojeno, to bi se videlo mnogo lakše jer bi bili kažnjeni i ne bi prešli cenzus. Ovako svi grupisani, verujem da ćemo videti kako će lista izgledati, ali najverovatnije taj deo poslanika koji su i bili u Skupštini će ponovo biti pri vrhu liste i oni će uspeti da nekako prežive i da prebace, da se dokopaju još jednog mandata unutar Narodne skupštine. Ali plasmani će to opet sa sobom povući veoma neodgovorno ponašanje - smatra Miškeljin.

Prokomentarisao je i previranja oko KiM:

- Videli smo to na mnogobrojnim zasedanjima, naročito kada je bilo reči o pitanju Kosova i Metohije, što je posebna sramota. I evo samo da napravimo jednu paralelu. Pogledajmo kako se ponaša opozicija u Izraelu. Pogledajmo kako se ponaša opozicija u Izraelu ni u jednom momentu, a ogromne proteste smo imali. Netanjahu je praktično bio pred padom. Zbog reforme pravosuđa i mnogih drugih stvari. Bilo je čak i uličnih sukoba između pristalica. Ali onog momenta kada je država napadnuta, onog momenta kada je nacionalni interes ugrožen, svi su se ujedinili. Mi smo videli i na primeru Bajnske i pre toga kod svakih pregovora opozicija gleda da oteža sopstvenoj državi i sopstvenom narodu posao. To prosto nije prirodno. Ali nažalost to je ono što imamo u delu prvoevropske opozicije koja se već dogovorila o zajedničkom nastupu 17. decembra i nosilac ovog bloka je parlamentarna stranka koju predvodi Dragan Đilas - rekao je Miškeljin.

