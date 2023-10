OVAKO SU STVORENE ZELENE BERETKE Mandić za Kurir otkrio - Došao čovek iz džamije u Zagrebu, dovlačio po 400 LJUDI NOĆU U POLICIJU

Bivši ministar pravosuđa Republike Srpske, predsednik RK Partizan i evropski vicešampion džudoa Momčilo Mandić, gostovao je u emisiji Crna hronika na Kurir televiziji gde je posle decenija ćutanja ispričao svoju priču.

Pre građanskog rata u Jugoslaviji i početka sukoba u BiH, Mandić je bio drugi čovek tadašnjeg bosanskog ministarstva unutrašnjih poslova.

- Radeći na operativi i svim uviđajima, znao sam svaku ulicu i svaku kuću. Iako je bio veliki grad bio je dovoljno mali da se upozna. Uoči rata i raspada Jugoslavije došlo je do raslojavanja ljudi po nacionalnoj osnovi. Već tada sam iz pravosuđa prešao u policiju jer su me vođe SDS kooptirali u pomoćnika u Upravi za suzbijanje kriminaliteta. Bio sam upoznat sa kretanjima u Sarajevu. Tada je došlo do naglog povećanja broja policajaca i osnivanja Zelenih beretki u Sarajevu i manjim centrima. Mi smo znali da se oni naoružavaju, nije se to moglo sakriti. Bio sam tada u vrhu MUP-a i mi smo tražili da se tada preko MUP-a ne prima bezbroj osoba muslimanske nacionalnosti koji su dolazili iz raznih delova Jugoslavije. Neki od njih nisu znali doći do sedišta MUP-a, a trebali su biti budući branitelji BIH-a.

18:16 Velika ispovest Momčila Mandića

- Šta se tačno dogodilo? Na mesto pomoćnika za kadrove došao je čovek iz mešihata velike džamije iz Zagreba koji je po 300-400 ljudi preko noći dovodio u razne policijske stanice. Na taj način je stvarana vojska BIH.

Mandić kao drugi čovek multietničkog MUP-a i predvodi grupu srpskih policaja u sukobu sa bivšim kolegama musilimanima

- Imali smo sastanke gde smo izmenjivali informacije i podatke. Tražili smo od tadašnjeg ministra Delimustafića da se ne naoružava policija, da se ne diže rezervni sastav i da se ne zadužuju dugačke cevi. Međutim, on nije mogao da upravlja i da vlada težnjom Alije Izetbegovića i vrha muslimana koji će stvoriti posle svoju vojsku i vladati BiH - istakao je.

