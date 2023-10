ŠEMA ĐILASOVOG BOGAĆENJA: Gulio kožu s leđa roditeljima male dece, sad laže penzionere! Al' njemu treba verovati samo kad uzima

Namerava li Dragan Đilas da zaista svakom penzioneru u Srbiji, ako glasaju za njega pa pobedi na izborima, pokloni po 150.000 dinara?

- Njima je to uzeto, a sve što se nekom uzme, mora da se vrati - rekao je lider probriselske opozicije.

Svaka reč, svako slovo, svaka tačka na i u ovom predizbornom obećanju je lažna, i mi ćemo to sada pokazati.

Ali prvo da raščistimo ovo u vezi sa "uzimanjem".

Aktuelna vlast od prethodne, koju je činila baš stranka Dragana Đilasa, u nasleđe je dobila i devastiran penzioni fond. Redovna isplata penzija bila je ozbiljno dovedena u pitanje i privremeno smanjenje penzija bio je neophodno, kao što za teškog bolesnika hirurška intervencija ponekad predstavlja jedini put ka ozdravljenju. Da je takva odluka bila ispravna, dokaz je što su posle toga penzije nastavile da rastu, i sada su uveliko nadmašile raniji nivo. Sa tendencijom daljeg rasta... Ovo je istina koju penzioneri znaju i koja se sama potvrđuje svakog meseca.

Kad Dragan Đilas, dakle, danas dođe i kaže penzionerima da im je neko "uzeo" penzije, to je isto kao kad bi na Kalemegdanu prišao penzioneru sa štapom, odmerio ga pogledom i kazao: "Ja ti ne bi' ugrađivao veštački kuk!"

Ali niko ne spori da sve što je neko nekome stvarno uzeo mora da se vrati. I vraća se. Samo što ne vraća onaj ko je tuđe pare stavio u svoj džep, nego svi mi ostali.

Da podsetimo zaboravne...

U maju 2016. godine Prvi osnovni sud doneo je presudu u korist roditelja koji su podneli tužbe protiv gradske uprave Grada Beograda zbog nezakonitog obračunavanja cene vrtića. Najkraće rečeno: roditelji su plaćali veći iznos od zakonom propisanih 20 odsto od ekonomske cene, pa su mesečni računi u Beogradu iznosili 8.700, a potom i 9.700 dinara. Realna cena bila je između 4.500 i 5.000 dinara, pa je sud presudio da Beograd vrati roditeljima u proseku po 150.000 dinara! Samo do aprila 2016. stiglo je preko 5.000 tužbi!

Gradonačelnik u vreme kad je roditeljima male dece skidana koža s leđa bio je Dragan Đilas. Ali kad su presude stigle na naplatu i kad je budžet Grada trpeo svakodnevni pritisak (reč je o 35 miliona evra ukupno) da taj novac isplati, Đilas je već bio opozicionar. I dan-danas se vrše plaćanja po tom osnovu!

Pisali smo već o izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać, u kojem je Dragan Đilas jedan od glavnih likova. Tu se konstatuje da je on koristio svoju poziciju gradonačelnika da svojim firmama obezbedi poslove sa gradskim institucijama, koje su to velikodušno plaćale.

- Članica Đilasove "Multikom grupe", štamparija "Big print", imala je direktnu poslovnu saradnju sa preduzećima koja se finansiraju iz budžeta Grada Beograda, dok je Dragan Đilas bio i gradonačelnik Beograda i suvlasnik "Multikoma". Ta firma je pružala usluge i Skupštini grada Beograda, gradskoj opštini Novi Beograd, većini beogradskih pozorišta, Turističkoj organizaciji grada Beograda, Biblioteci grada Beograda, Kulturnom centru grada Beograda, Domu omladine, Domu zdravlja Rakovica, pa Istorijskom, Pedagoškom, Narodnom muzeju i Muzeju istorije Jugoslavije, SANU... - piše u izveštaju.

Šema je prosta, i sudeći po Đilasovom bogatstvu, vrlo efikasna: kao gradonačelnik od roditelja otmeš pare i ubaciš ih u budžet grada, iz budžeta, kao, tim parama "finansiraš kulturu", a onda ih "kultura" prebaci tvojoj štampariji! A posle pare roditeljima vraćamo svi mi...

Toliko o uzimanju i davanju i Đilasovoj ozbiljnosti!

Njemu treba verovati samo kad uzima. To ume i voli. Ne kad kaže da će dati!

Ali da čitaoce podsetimo na jednog drugog hohštaplera koji je uoči izbora prosipao istovetna obećanja.

Elem, u kampanji 2008. godine tadašnji guverner NBS Mlađan Dinkić i nekadašnji šef Mikija G17 Aleksića, obećao je posle izbora svakom punoletnom Srbinu akcije u vrednosti od 1.000 evra.

- Ima samo jedna prepreka koja me može zaustaviti da ove akcije ne vrede na tržištu, a to je ako, ne daj bože, Nikolić pobedi. Ako se to desi, akcije neće vredeti ništa. Ako Tadić pobedi, ja vam garantujem da će svako dobiti po hiljadu evra - rekao je 25. januara 2008. Dinkić uoči drugog kruga predsedničkih izbora.

Tadić je pobedio, a neki analitičari smatraju da je ovaj Dinkićev štos znatno doprineo tome. Građani su, naravno, dobili šupalj nos do očiju!

Sve se to, uostalom, zna. Ali zaboravilo se da je tada Dinkićev savetnik i stručnjak za politički marketing bio Igor Avžner. Sada isti posao radi za Zdravka Ponoša.

A Ponoš ga je, kad se stavio pod Đilasovu komandu, ovome doneo u miraz.

Pa se Đilas setio da obeća po 150.000 dinara.

Eto... toliko o iskrenosti obećanja.

Kurir.rs